BioNeutra Global Corporation a annoncé la nomination du Dr Michael Z.C. Li et de M. Michael Tse à son conseil d'administration à compter du 23 juin 2023, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Le Dr. Li et M. Tse rejoignent le Dr. Jianhua Zhu, M. C.H. William (Bill) Cheung et M. Robin Le Fevre au conseil d'administration pour l'année à venir. Michael Z.C. Li, MBA, MSc, MD, a plus de trente (30) ans d'expérience dans les secteurs de la médecine, de la nutrition et des produits de santé naturels en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, avec une expertise dans la recherche et le développement, les essais cliniques, l'évaluation des technologies, le développement de nouveaux produits, la commercialisation, le développement des affaires et des marchés ainsi que la planification stratégique.

Il a travaillé comme médecin généraliste et a occupé divers postes et fonctions de gestion de projet dans un certain nombre d'entreprises privées, publiques et multinationales. Le Dr Li est également professeur auxiliaire à l'Université de la Colombie-Britannique dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Il contribue à la gestion des activités de recherche, participe en tant que membre actif du comité pour la recherche des étudiants diplômés et sert de co-investigateur avec des membres de la faculté sur des projets spécifiques. M. Michael Tse, vice-président exécutif international et membre du conseil d'administration de C-Polar Technologies Inc. une société de Hong Kong, supervise le développement des activités sur les marchés internationaux, en particulier à Hong Kong, en Chine et dans la région Asie-Pacifique.

Il est également PDG et directeur exécutif de Green Leader Holdings Group Limited, où il est à l'origine d'opportunités d'investissement dans le domaine des projets liés à l'agriculture dans la région de l'ANASE.