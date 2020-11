Pfizer et BioNTech confirment leur avance sur le vaccin Covid-19

"Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité", n'hésite pas à affirmer le docteur Albert Bourla, PDG de Pfizer. "Nous franchissons cette étape cruciale de notre programme de développement de vaccins à un moment où le monde en a le plus besoin, avec des taux d'infection qui battent tous les records, des hôpitaux proches de la surcapacité et des économies qui peinent à rouvrir". La répartition des cas entre les personnes vaccinées et celles qui ont reçu le placebo indique un taux d'efficacité du vaccin supérieur à 90%, à 7 jours après la deuxième dose, indiquent les deux laboratoires, ce qui signifie que la protection est obtenue 28 jours après le début de la vaccination. Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, parle de "victoire pour l'innovation, la science et un effort de collaboration mondiale".

L'essai clinique de phase III du BNT162b2 a commencé le 27 juillet et a recruté 43 538 participants à ce jour, dont 38 955 ont reçu une seconde dose du vaccin candidat en date du 8 novembre 2020. Environ 42% des participants mondiaux et 30% des participants américains sont d'origines raciales et ethniques diverses. L'essai se poursuit et devrait se poursuivre jusqu'à l'analyse finale, lorsqu'un total de 164 cas confirmés de COVID-19 se seront accumulés.

Pfizer et BioNTech continuent d'accumuler des données de sécurité et estiment actuellement qu'une médiane de deux mois de données de sécurité après la deuxième et dernière dose du vaccin candidat sera disponible d'ici la troisième semaine de novembre. Ce niveau est requis par la FDA dans son guide pour une éventuelle autorisation d'utilisation d'urgence. En parallèle, les deux laboratoires travaillent à la préparation des données de sécurité et de fabrication nécessaires à soumettre à la FDA.

Sur la base des projections actuelles, Pfizer et BioNTech prévoient de produire jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard en 2021.

L'équipe Pfizer / BioNTech fait partie des acteurs les plus avancés dans la recherche d'un vaccin, avec Moderna et AstraZeneca / Oxford. CureVac, Johnson & Johnson et Sanofi / GlaxoSmithKline ont aussi des projets en cours, mais leur sortie interviendra postérieurement aux premiers acteurs précités.

Cette annonce a fait s'envoler les marchés financiers. Les indices flambent un peu partout.