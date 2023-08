BIONTECH : Les signes ne pointent pas tous dans la même direction

BioNTech SE est une entreprise de biotechnologie au stade clinique basée en Allemagne. La société se concentre sur les immunothérapies spécifiques aux patients pour le traitement du cancer et d'autres maladies graves. Elle développe un large éventail de produits en utilisant différentes approches scientifiques et plateformes technologiques, y compris des produits candidats individualisés à base d'ARNm, des cellules T chimériques de récepteur d'antigène, des immunomodulateurs de contrôle, des anticorps ciblés contre le cancer et de petites molécules. En outre, la société propose des produits de diagnostic et des services de découverte de médicaments pour d'autres domaines thérapeutiques, notamment les maladies infectieuses, les allergies et les troubles auto-immuns.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale