BioNTech : voit ses profits exploser grâce au covid

BioNTech a publié un bénéfice de 2,787 milliards d'euros au second trimestre 2021, soit 10,77 euros par action, après une perte de 88,3 millions, ou 38 cents par action, un an plus tôt. La biotech allemande, cotée au Nasdaq, a également publié un chiffre d'affaires de 5,31 milliards d'euros, à comparer avec les 41,7 millions du second trimestre 2020. Elle a bien évidemment bénéficié de son partenariat avec Pfizer sur le vaccin anti-covid, et a précisé qu'au 21 juin 2021, environ 1 milliard de doses avaient été expédiée dans plus de 100 pays.



A cette même date, plus de 2,2 milliards de doses ont été commandées pour une livraison en 2021, et plus d'un milliard pour 2022. D'autres discussions pour des commandes de doses supplémentaires sont en cours et le carnet de commandes devrait continuer à s'étoffer, ajoute BioNTech.