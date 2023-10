BioNxt Solutions Inc. est une société de biosciences. La société se concentre sur les formulations et les systèmes d'administration de médicaments, les tests de dépistage diagnostique et les opportunités d'investissement dans de nouveaux ingrédients pharmaceutiques actifs, y compris les formulations de médicaments transdermiques et oraux dissolvables de précision, les tests de dépistage rapides et peu coûteux des maladies infectieuses et de la santé bucco-dentaire, et la normalisation des ingrédients pharmaceutiques actifs émergents pour les applications neurologiques. La société a des activités de recherche et de développement en Amérique du Nord et en Europe, avec une concentration opérationnelle en Allemagne. La société se concentre également sur l'approbation réglementaire et la commercialisation de produits médicaux pour les marchés européens. La société, par l'intermédiaire de sa filiale 3a-diagnostics GmbH, propose des produits de diagnostic, notamment le kit de diagnostic PCR COVID-19 et le biocapteur oral pour la péri-implantite.

Secteur Produits pharmaceutiques