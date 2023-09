(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Anglo Asian Mining PLC - Producteur de cuivre, d'or et d'argent concentré sur l'Azerbaïdjan - déclare que le rapport final Micon a été remis mardi à la société et au gouvernement de l'Azerbaïdjan. Suite à la réception du rapport, le Premier ministre d'Azerbaïdjan a publié un communiqué de presse indiquant que, sur la base du rapport, l'usine de Gedabek peut progressivement redémarrer ses activités. Le redémarrage des opérations se fera selon un calendrier à convenir avec le gouvernement. Anglo Asian et le gouvernement travailleront également ensemble pour mettre en œuvre les recommandations de Micon pour l'exploitation de Gedabek contenues dans le rapport.

BSF Enterprise PLC - Investisseur en biotechnologie basé à Londres - Confirme l'attribution de 364.739 actions ordinaires, constituant les 264.739 actions de la seconde tranche et les 100.000 actions PR financières, conditionnelles à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres à un prix d'émission de 17 pence par action. L'admission devrait être effective mercredi.

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration de métaux axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - Salue l'escalade d'une cible d'uranium hautement prioritaire, basée sur une étude de télédétection à son projet d'uranium Badger Lake situé dans le bassin d'Athabasca, en Saskatchewan, au Canada. L'analyse révèle des similitudes distinctes entre Badger Lake et le gisement Arrow, détenu et exploité par Nexgen Energy Ltd. La société prévoit d'accélérer le levé électromagnétique à haute résolution par drone au-dessus de Badger Lake et réaffirme que la cible de Badger Lake est une "cible d'exploration extrêmement attrayante". Sean Wade, président-directeur général, déclare : "Ces résultats ne pourraient pas mieux tomber pour les actionnaires et mettent en évidence l'énorme valeur potentielle inhérente à notre portefeuille d'uranium et, plus généralement, au modèle d'entreprise de Power Metal".

Ediston Property Investment Co PLC - société d'investissement immobilier basée à Londres et spécialisée dans l'immobilier commercial au Royaume-Uni - déclare que les actionnaires ont approuvé la vente du portefeuille immobilier du groupe EPIC à RI UK 1 Ltd, une filiale à 100 % de Realty Income, pour un montant de 200,8 millions de livres sterling. Ce montant est avant les déductions convenues d'environ 4,0 millions de livres sterling.

Amte Power PLC - Développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion basé à Londres - Déclare que les actions ont été rétablies à la négociation mardi à Londres à 1330 BST. Suite à l'annonce faite lundi qu'Amte ferait une annonce concernant le lancement d'une offre de vente au détail après la levée de la suspension de la négociation.

Grafenia PLC - Société d'impression et de logiciels basée à Manchester - déclare qu'elle changera officiellement de nom pour devenir Software Circle PLC "dans les prochains jours", les documents nécessaires ayant été déposés auprès de la Companies House. Elle ajoute qu'une nouvelle annonce sera faite lorsque le changement de nom sera officiellement effectif. Lorsque le changement de nom sera effectif, le TIDM de la société passera de "GRA" à "SFT". Les numéros ISIN et SEDOL resteront inchangés.

Croda International PLC - Société de produits chimiques basée dans le Yorkshire, Angleterre - Nicholas Ian Challoner, membre du comité exécutif, vend 6.339 actions de la société au prix de 49,16 GBP chacune, soit un total de 311.617 GBP en actions.

BioPharma Credit PLC - Specialist life sciences debt investment trust - Dépôt de notes par LumiraDx Ltd, qui divulgue un amendement à l'accord de prêt conclu avec BioPharma Credit PLC, BPCR Ltd Partnership, et BioPharma Credit Investments V LP. Le 25 septembre, LumiraDx a conclu un douzième amendement et une renonciation à l'accord de prêt du 31 mars. Cet amendement contient plusieurs stipulations, notamment la levée de l'engagement de liquidité minimum de l'accord jusqu'au 11 octobre, à condition que la liquidité consolidée de la société et de ses filiales pendant cette période de renonciation soit d'au moins 5 millions USD, la levée de l'engagement de chiffre d'affaires net minimum pour la période de douze mois se terminant le 30 juin. BioPharma Credit s'attend à ce que le montant du prêt de la tranche D de 3,0 millions USD soit financé mercredi.

ActiveOps PLC - Fournisseur de logiciels d'automatisation des processus de gestion pour les opérations de back-office, basé à Reading, Angleterre - Lance ControliQ Series 3, une nouvelle version de son produit d'automatisation des processus de gestion. ControliQ Series 3 est doté de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle. Après le lancement officiel en août, des clients dans de nombreux pays et secteurs utilisent déjà les nouvelles fonctionnalités. ActiveOps prévoit de lancer ControliQ Series 4 en 2024.

