BioPharma Credit investit dans BioCryst à hauteur de 180 millions d'USD

BioPharma Credit PLC - fonds d'investissement spécialisé dans la dette des sciences de la vie - conclut un accord de prêt garanti de premier rang avec la société biopharmaceutique BioCryst Pharmaceuticals Inc, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, ainsi qu'avec BioPharma Credit Investments V LP. Says investira jusqu'à 180 millions d'USD et BioPharma-V investira parallèlement jusqu'à 270 millions d'USD supplémentaires, BioPharma Credit agissant en tant qu'agent de garantie.

Selon les termes de la transaction, BioPharma Credit indique que 120,0 millions USD sur 180,0 millions USD sont tirés à la clôture de la première tranche et que 60,0 millions USD supplémentaires peuvent être tirés d'ici le 30 septembre. Le prêt arrivera à échéance en avril 2028.

BioCryst commercialise actuellement Orladeyo, ou appelé berotralstat, un traitement visant à prévenir les crises d'angio-œdème héréditaire chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus. En 2022, le chiffre d'affaires net d'Orladeyo s'est élevé à 251,6 millions de dollars.

Cours actuel de l'action : 0,97 USD, en hausse de 1,0 % mercredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,2

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

