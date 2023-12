BioPharma Credit PLC - société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni - a pris note mardi d'un document déposé par LumiraDx Ltd vendredi dernier, faisant état d'un dix-septième amendement à un accord de prêt conclu entre les deux sociétés. Une filiale de LumiraDx, l'emprunteur dans cette transaction, a conclu l'accord avec Biopharma Credit, BPCR Limited Partnership et BioPharma Credit Investments V LP en mars 2021. Dans le dernier amendement, la clause de liquidité minimale sera levée jusqu'à la fin de la période d'exemption, à condition que la liquidité consolidée de LumiraDx et de ses filiales soit d'au moins 5,0 millions USD. L'amendement stipule également que l'engagement relatif au chiffre d'affaires net minimum pour les douze mois se terminant le 30 septembre sera testé à la fin de la période de renonciation. La période d'exemption elle-même a été prolongée jusqu'au 28 décembre. L'amendement retire de l'accord les prêts à terme non utilisés d'un montant total de 4,0 millions de dollars.

Cours actuel de l'action : 67,10 pence, non négocié

Variation sur 12 mois : en baisse de 12%

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.