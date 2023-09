(Alliance News) - BioPharma Credit PLC a fait état mercredi d'une faible croissance de sa valeur d'actif net par action pour le premier semestre 2023.

Le fonds d'investissement spécialisé dans la dette des sciences de la vie a déclaré que sa valeur d'actif net par action au 30 juin a augmenté de 0,4% à 1,0178 USD, contre 1,0139 USD au 31 décembre.

Le bénéfice avant impôt a augmenté à 71 millions USD au premier semestre 2023, contre 68 millions USD un an plus tôt.

Le total des actifs nets a diminué de 0,7 % au cours du semestre, passant de 1,34 milliard d'USD à 1,33 milliard d'USD.

"Nous nous attendons à ce que notre pipeline d'investissement augmente avec l'arrivée de nouveaux produits sur le marché au cours du second semestre 2023 et nous continuons à développer un pipeline attrayant pour diversifier davantage notre portefeuille. Nous restons concentrés sur notre mission qui consiste à créer le premier fournisseur dédié de capital d'emprunt pour l'industrie des sciences de la vie tout en générant des rendements attrayants et des revenus durables pour les investisseurs, et nous restons confiants dans notre capacité à atteindre l'objectif de dividende de la société pour les investisseurs", a déclaré Pedro Gonzalez de Cosio, directeur général de Pharmakon Advisors LP, le gestionnaire d'investissement de BioPharma Credit.

BioPharma Credit vise un dividende annuel de sept cents par action.

Les actions de BioPharma Credit sont restées stables à 65,60 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.