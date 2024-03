(Alliance News) - BioPharma Credit PLC a fait état mercredi d'une hausse de la valeur de l'actif net, car elle s'attend à ce que son portefeuille d'investissements augmente cette année.

La société d'investissement à capital fixe basée à Londres et axée sur l'industrie des sciences de la vie a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 1,5% à 102,93 cents américains au 31 décembre, contre 101,39c un an plus tôt.

Le dividende total pour 2023 est de 10,21c, en baisse de 22% par rapport à 13,08c en 2022.

En ce qui concerne l'avenir, le directeur général Pedro Gonzalez de Cosio a déclaré : "Suite aux commentaires des actionnaires, nous avons annoncé des ajustements au mécanisme de contrôle des remises de la société et, en conséquence, nous sommes impatients de capitaliser sur un pipeline actif de nouvelles opportunités d'investissement pour s'assurer que la société a le potentiel de participer à de nouveaux investissements attrayants."

Il a ajouté : "Nous nous attendons à ce que notre pipeline d'investissements s'agrandisse à mesure que de nouveaux produits et de nouvelles entreprises entreront sur le marché en 2024 et au-delà. Le vaste réseau de Pharmakon et son approche approfondie continueront à identifier de solides opportunités d'investissement. Nous restons concentrés sur notre mission, qui est de créer le premier fournisseur de capital d'emprunt dédié à l'industrie des sciences de la vie, tout en générant des rendements attrayants et des revenus durables pour les investisseurs."

Les actions de BioPharma ont augmenté de 2,8 % à 73,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

