Biophytis : annonce ses résultats annuels 2020. Lire le communiqué de presse

Biophytis annonce ses résultats annuels 2020

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 26 février 2021 - 8 h - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « société »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et fait le point sur les principaux développements opérationnels et les opérations de financement.

• Principales réalisations au cours l'exercice 2020

 Lancement de l'essai COVA de Phase 2-3 visant à évaluer Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë liée à la COVID-19. o Étude internationale de Phase 2-3, multi-centres, en double aveugle, contrôlée contre placebo, adaptative et séquentielle de groupe, validée dans 5 pays : États-Unis, Brésil, France, Belgique et Royaume-Uni. o Recrutement des 50 patients pour la Partie 1 terminé, et lancement de la Partie 2 de l'essai suite à l'approbation de certaines autorités réglementaires. o Analyse intermédiaire de la Partie 1 prévue au premier trimestre 2021 et résultats de l'étude complète (Parties 1 et 2) attendus au deuxième trimestre 2021, sous réserve de tout délai dans le recrutement, ou le maintien des patients, d'interruptions dans l'approvisionnement ou dans la chaîne logistique, des autorisations et procédures réglementaires, des retards liés à la COVID-19 et de l'impact de la pandémie actuelle.

 Traitement terminé pour le dernier patient dans le cadre de l'essai de Phase 2 SARA-INT pour le traitement de la sarcopénie. Premiers résultats attendus pour le deuxième trimestre 2021.

 Quatre opérations de financement par placement privé ont été réalisées, permettant de consolider de façon significative les ressources financières de la société. Au 31 décembre 2020, le total de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des autres actifs financiers courants se monte à 18,8 millions d'euros.

 Introduction en bourse sur le Nasdaq Capital Market achevée le 12 février 2021 avec un produit brut total de 20,1 millions de dollars américains.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : « L'année 2020 a marqué un tournant pour Biophytis. Quatre opérations de financement par placement privé nous ont permis de renforcer notre situation financière afin de commencer une nouvelle étape de développement prometteuse pour l'entreprise. Par ailleurs, nous avons sérieusement progressé dans les activités cliniques. Nous sommes fiers de participer à la lutte mondiale contre le SARS-CoV-2 grâce au lancement de COVA, notre étude de Phase 2-3 évaluant le candidat médicament Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel pour les patients atteints de troubles respiratoires sévères liés à la COVID-19.

L'étude entre maintenant dans sa Phase 3 au Brésil, aux États-Unis, en France et en Belgique, et les résultats complets sont attendus pour le deuxième trimestre 2021. La visite finale de notre dernier patient dans l'essai clinique de phase 2 SARA-INT sur la sarcopénie représente également une étape importante, et nous espérons obtenir les premiers résultats au cours du deuxième trimestre 2021 ».

Les états financiers consolidés annuels non audités de la société pour 2020, préparés conformément aux normes IFRS, ont été examinés par le conseil d'administration de la société le 23 février 2021. Les processus d'audit sont en cours de finalisation, la publication du rapport d'audit est en cours et sera inclus dans le prochain rapport financier annuel 2020 de la société, et dans le document 20-F à déposer auprès de la SEC.

Résultats financiers 2020

• Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants au 31 décembre 2020 s'élèvent à 18,8 millions d'euros, en hausse de 12 millions d'euros par rapport à 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2019.

En 2020, la trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles s'élevait à 9,9 millions d'euros. La trésorerie utilisée pour les activités d'investissement s'élevait à 12,7 millions d'euros, dont 12,5 millions liés aux contrats de dépôt à terme. Ces emplois étaient compensés par des opérations de financement à hauteur de 22,1 millions d'euros.

• Frais de recherche et développement. Les frais de recherche et développement nets s'élèvent à 9,9 millions d'euros pour 2020, soit une augmentation de 0,8 million d'euros (+9 %) par rapport aux 9,1 millions d'euros de 2019. Cette augmentation est liée principalement au lancement du programme COVA. Parallèlement le programme SARA-INT, notre essai clinique de Phase 2 pour la sarcopénie poursuit sa progression : Le recrutement des patients s'est achevé en mars 2020, et la dernière dose de notre dernier patient a été administrée en décembre 2020.

Les frais de recherche et développement nets incluent le crédit d'impôt recherche (CIR) et autres subventions pour un montant total de 3,3 millions d'euros en 2020 contre 2,8 millions d'euros en 2019.

• Dépenses générales et administratives. Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 4 millions d'euros en 2020 contre 6,6 millions d'euros en 2019, soit une baisse de 2,6 millions d'euros (-39 %). Cette diminution significative s'explique principalement par les frais et commissions encourus en 2019 en lien avec notre tentative de cotation au Nasdaq, et aux efforts de réduction des coûts de personnel et de de structure en 2020, par rapport à ceux de 2019.

• Perte nette. La perte nette s'est établie à 17,1 millions d'euros en 2020, contre 17,8 millions d'euros en 2019. La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période, à l'exception des actions détenues en propre) s'est établie à 0,28 euro en 2020, comparé à 1,05 euros en 2019.

Le tableau ci-dessous résume les chiffres clés non audités du compte de résultat:

Résumé des événements opérationnels (des précisions supplémentaires sont fournies dans les communiqués de presse correspondants disponibles sur le site de Biophytis(www.biophytis.com)).

Lancement de l'étude COVA de phase 2-3 chez les patients atteints de troubles respiratoires sévères liés à la COVID-19

• En mai 2020, Biophytis a reçu l'approbation de l'Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé (AFMPS) pour poursuivre son programme de développement clinique COVA, une étude en deux parties évaluant Sarconeos (BIO101) chez des patients âgés de 45 ans et plus, hospitalisés avec des insuffisances respiratoires graves suite à une infection par la COVID-19 ;

• Biophytis a reçu les homologations pour COVA de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) en juin 2020, de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, de l'Autorité française de santé (ANSM) en juillet 2020 et de l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA) en août 2020 ;

• En août 2020, le premier participant à la Partie 1 de l'étude a été recruté en Belgique ;

• En octobre 2020, les premiers patients américains et brésiliens ont été recrutés dans le cadre de l'étude COVA, et des centres cliniques ouverts étaient prêts pour le recrutement en Belgique, en France, au Brésil et aux États-Unis. Le premier patient a été recruté en décembre 2020 en France ;

• En février 2021, l'autorisation de recruter des patients pour la Partie 2 de l'étude COVA a été obtenue des autorités réglementaires du Brésil, des États-Unis, de la France et de la Belgique. La Partie 2 de COVA est une étude pivot randomisée de Phase 3 évaluant la sécurité et l'efficacité de Sarconeos (BIO101) sur la fonction respiratoire de 310 patients COVID-19 (y compris les 50 patients de la Partie 1 de l'étude) ;

• La société prévoit de communiquer les résultats complets (pour les Parties 1 et 2) au deuxième trimestre 2021, sous réserve de tout délai dans le recrutement ou le maintien des patients, d'interruptions dans l'approvisionnement ou dans la chaîne logistique, des autorisations et procédures réglementaires, des retards liés à la COVID-19 et de l'impact de la pandémie actuelle.

Programme clinique SARA pour la sarcopénie :

• En mars 2020, en raison de la COVID-19, Biophytis a adapté le protocole de l'essai SARA-INT pour permettre le suivi des patients à domicile, sur la base des directives des régulateurs, y compris celles de la FDA américaine ;

• En mars 2020, Biophytis a terminé le recrutement des 233 patients pour l'essai SARA-INT ;

• En décembre 2020, le dernier patient de l'essai SARA-INT a terminé sa visite de traitement finale ;

• Biophytis prévoit de rapporter les premiers résultats de l'essai SARA-INT au cours du deuxième trimestre 2021, sous réserve de tout délai dans le recrutement ou le maintien des patients,

d'interruptions dans l'approvisionnement ou dans la chaîne logistique, des autorisations et procédures réglementaires, des retards liés à la COVID-19 et de l'impact de la pandémie actuelle.

Programme clinique MYODA pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) :

• Après la réception d'une « autorisation de procéder » (IND - Investigational New Drug) de la FDA (États-Unis) en décembre 2019, Biophytis a reçu en mars 2020 l'autorisation de l'AFMPS belge de poursuivre son étude clinique du Sarconeos (BIO101) chez des patients non ambulatoires atteints de DMD.

• En fonction de l'évolution de la pandémie et de son impact sur nos capacités opérationnelles, l'étude MYODA devrait débuter au cours du 1er semestre 2021.

Financement :

1/ Financement par la dette : remplacement de la ligne d'obligations convertibles ORNANEBSA de Negma par la ligne d'obligations convertibles ORNANE d'Atlas :

En avril 2020, la Société Biophytis a obtenu une nouvelle ligne de financement obligataire remboursable de 24 millions d'euros auprès de Atlas Special Opportunities LLC, un fond d'investissement spécialisé basé à New York (Etats-Unis) sous forme de 960 bons de souscription de 3 ans. Les titulaires des 960 bons de souscription à 3 ans doivent les exercer, à notre demande, par tranches de 120 bons de souscription chacune. Chaque bon donne droit à une ORNANE. Les ORNANES ont une valeur nominale de 25 000 euros.

En avril 2020, la Société avait notifié à NEGMA Group LTD sa décision de résilier le contrat conclu en août 2019 portant sur une structure de financement de 24 millions d'euros, via l'émission de plusieurs tranches d'obligations convertibles assorties de bons de souscription d'actions. Cette résiliation a donné lieu à un contentieux entre Negma et Biophytis, dont les actions en justice sont en cours.

2/ Augmentations de capital :

En 2020 la Société a réussi plusieurs opérations d'augmentation de capital :

-L'offre publique de BSA (Bons de souscription d'actions) :En avril 2020, la Société a clôturé avec succès une offre publique de BSA, permettant aux actionnaires inscrits en compte à la date du 8 avril 2020 de bénéficier d'un délai de priorité de souscription non négociable et non cessible, et aux nouveaux actionnaires de souscrire à des BSA. Les demandes ont excédé plus de trois fois le nombre de BSA disponibles. Au total 7 475 708 BSA ont été souscrits pour un montant total de 448 milliers d'euros.

-Opérations de placement privé

La Société a réalisé avec succès quatre opérations de placement privé qui lui ont permis de renforcer ses fonds propres de façon significative.

En février, juin, juillet et septembre 2020, la Société a respectivement levé auprès d'investisseurs institutionnels : 3,3 millions d'euros, 4 millions d'euros, 6,1 millions d'euros et 10 millions d'euros, soit un total de 23,4 millions d'euros.

Nominations :

En janvier 2020, Biophytis a annoncé la nomination d'Evelyne Nguyen au poste de de Directrice Administrative et Financière en remplacement de Daniel Schneiderman.

