Biophytis : début de recrutement pour la partie 2 de COVA

Biophytis annonce le début du recrutement de patients dans la plupart des centres d'essais cliniques au Brésil et aux États-Unis pour la partie 2 de l'étude COVA, qui évalue Sarconeos comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée à la Covid-19.



La société de biotechnologies précise que l'analyse intermédiaire de la partie 1 est attendue au cours du premier trimestre 2021, et que les résultats de l'étude complète (parties 1 et 2) sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.