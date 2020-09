Biophytis : publie ses résultats financiers du 1er semestre 2020 et fait le point sur ses activités. Lire le communiqué de presse

Communiqué de presse

Biophytis publie ses résultats financiers du 1er semestre 2020

et fait le point sur ses activités

COVA : Lancement de l'étude de phase 2/3 contre la COVID-19 dans 5 pays : France, Belgique, Royaume-Uni,Etats-Unis, Brésil. Inclusion du premier patient en Belgique, et ouverture active de nouveaux centres d'investigation.

COVID-19 dans 5 pays : France, Belgique, Royaume-Uni,Etats-Unis, Brésil. Inclusion du premier patient en Belgique, et ouverture active de nouveaux centres d'investigation. SARA-INT : Durée de traitement prolongée de 3 mois basée sur le bon profil de risque de Sarconeos (BIO101) dans l'étude de phase 2b dans la sarcopénie. Sortie du dernier patient de l'étude SARA-INT prévue pour fin 2020.

Durée de traitement prolongée de 3 mois basée sur le bon profil de risque de Sarconeos (BIO101) dans l'étude de phase 2b dans la sarcopénie. Sortie du dernier patient de l'étude SARA-INT prévue pour fin 2020. Amélioration de la situation de trésorerie : 12,2M€ au 30 Juin 2020, et 18M€ le 3 Juillet suite à la dernière augmentation du capital.

Convocation de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 10 mai 2021.

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis),18 septembre 2020, 18h00 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement des maladies liées à l'âge, y compris les maladies neuromusculaires, publie ses résultats financiers du premier semestre 2020 et fait le point sur ses activités. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de la Société.

Stanislas Veillet, Président-Directeur Général de Biophytis, a déclaré : « Biophytis, comme beaucoup d'autres entreprises, a connu des perturbations dues à la pandémie de la COVID-19.Je tiens à remercier toutes les équipes de Biophytis et nos prestataires externes pour leur remarquable travail, nous aidant à nous adapter à cette crise sanitaire. La pandémie et le confinement ont eu pour effet de retarder l'exécution du développement de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie. Cependant, nous avons pu adapter le protocole afin d'assurer autant que possible la sécurité de nos patients et la continuité de l'essai. Nous sommes confiants de la sortie du dernier patient de l'étude d'ici la fin de l'année, afin de pouvoir annoncer les premiers résultats d'ici mi-2021.

Nous avons agi rapidement au cours des derniers mois pour tirer parti de notre savoir-faire scientifique et rejoindre l'effort mondial de lutte contre le virus SRAS-CoV-2 et ses effets.

En avril nous avons lancé COVA, une étude clinique internationale de phase 2/3 avec Sarconeos (BIO101) pour le traitement de patients atteints d'insuffisance respiratoire aiguë liée à la COVID-19. Nous sommes engagés à apporter une option de traitement améliorée et différenciée qui puisse aider les patients atteints du COVID-19, en particulier ceux dans les catégories vulnérables qui sont les plus à risque de souffrir de complications respiratoires graves. Notre premier patient est déjà recruté en Belgique, et plusieurs centres en France, aux Etats-Unis et au Brésil sont prêts à en recruter davantage dans les prochaines semaines.

Nos investisseurs ont salué et soutenu notre stratégie et nos programmes de développement à travers trois augmentations de capital par placement privé pour un total de 13,4M€, permettant ainsi à la Société de renforcer significativement sa position de cash et ses fonds propres "