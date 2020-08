Biophytis : réouverture de quatre centres pour SARA-INT

31/08/2020 | 11:24

Biophytis annonce la réouverture de quatre centres cliniques en Belgique et aux Etats-Unis dans le cadre de SARA-INT, étude de phase 2b évaluant l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la sarcopénie.



La société rappelle qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, elle a dû adapter le protocole SARA-INT pour assurer la continuité de l'étude, notamment en arrêtant toutes les activités dans les centres hospitaliers et en permettant le suivi des patients à domicile.



D'autres centres devraient rouvrir progressivement en fonction de l'évolution de la pandémie dans chaque région. Pour ceux qui ne seront pas rouverts, le traitement sera prolongé de trois mois sur la base de la revue de la DSMB et du bon profil risque de Sarconeos.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.