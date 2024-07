Biophytis : autorisation pour un essai clinique aux USA

Biophytis se place parmi les plus fortes hausses du marché parisien jeudi matin après avoir obtenu l'autorisation de démarrer un essai clinique sur l'obésité aux Etats-Unis.



Vers 11h40, l'action gagne plus de 6% dans des volumes représentant déjà plus de trois fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances de Bourse, contre un CAC Mid & Small en légère progression (+0,4%).



La société de biotechnologie a annoncé ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) lui avait donné son feu vert en vue du lancement de son étude clinique de phase 2 dans l'obésité avec BIO101, son principal

candidat-médicament.



L'objectif principal de l'étude doit consister en mesurer l'amélioration de la force musculaire des membres inférieurs, évaluée par le test d'extension du genou.



Les critères secondaires comprendront l'analyse de la mobilité (via le test de marche de six minutes) et la composition corporelle (évaluation de la masse grasse et maigre).



L'idée est d'observer une perte de poids potentiellement supplémentaire à celle obtenue avec les GLP-1 RA, les médicaments vedette contre l'obésité du moment.



L'étude devrait débuter mi-2024 aux Etats-Unis et pourrait être étendue à l'Europe, avec des résultats préliminaires attendus en 2025.



Dans son communiqué, Biophytis se dit toutefois à la recherche de financements et de partenariats pour mener à bien cette étude.



