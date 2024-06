Biophytis : une demande déposée dans l'obésité aux USA

Biophytis a annoncé lundi avoir déposé une demande de nouveau médicament expérimental (IND) auprès de la FDA américaine pour son étude de phase 2 dans l'obésité.



La société de biotechnologie indique que l'essai vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101, son principal candidat-médicament, chez des patients obèses et en surpoids avec comorbidités, traités pendant 21 semaines avec des GLP-1 stimulant la perte de poids et suivant un régime hypocalorique.



L'objectif principal de l'étude est d'évaluer les améliorations de la force

musculaire des membres inférieurs, mesurée par l'extension du genou.



Plusieurs critères secondaires seront également explorés, tels que la mobilité (mesurée par le test de six minutes de marche) et la composition corporelle (masse grasse, masse maigre) seront également mesurés.



Cette étude internationale multicentrique contrôlée par placebo devrait débuter mi-2024, après obtention de l'autorisation réglementaire de la

FDA, avec de premiers résultats attendus en 2025.



Dans son communiqué, Biophytis souligne que plus de 15 millions d'adultes américains devraient être traités avec des médicaments contre l'obésité d'ici à 2030, soit 13% de la population, représentant un marché potentiel estimé à 100 milliards de dollars.



'Il est crucial pour Biophytis de se positionner sur ce défi médical majeur, qui présente également un grand potentiel de revenus', explique son directeur général, Stanislas Veillet.



Suite à cette annonce, l'action de la biotech affichait des gains de plus de 3% lundi matin à la Bourse de Paris.



