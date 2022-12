Biophytis / Mot-clé(s) : Autres

BIOPHYTIS ORGANISE UN WEBCAST EN PRÉSENCE DE KEY OPINION LEADERS (KOL) SUR LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE COVA DE PHASE 2-3 DE SARCONEOS (BIO101) DANS LE TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE CHEZ LES PATIE



01-Déc-2022 / 08:07 CET/CEST



BIOPHYTIS ORGANISE UN WEBCAST EN PRÉSENCE DE KEY OPINION LEADERS (KOL) SUR LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE COVA DE PHASE 2-3 DE SARCONEOS (BIO101) DANS LE TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE CHEZ LES PATIENTS COVID-19 À RISQUE D'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE A la suite à l'analyse post-hoc positive de l'étude clinique de phase 2-3 COVA soutenant fortement le potentiel thérapeutique de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la pneumonie chez les patients COVID-19 à risque d'insuffisance respiratoire, la direction de Biophytis vous invite à un événement en ligne avec les KOL. Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.), le 30 novembre 2022, 23h00 – Biophytis SA (NasdaqCM: BPTS, Euronext Growth Paris: ALBPS) (la “Société” ou “Biophytis”), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui la tenue d’un événement en ligne où des Key Opinion Leaders ainsi que la direction de Biophytis présenteront un point d’étape sur l’évolution de la pandémie de COVID-19, les résultats de l'étude COVA de phase 2-3. Ils discuteront également des prochaines étapes réglementaires pour l'autorisation de mise sur le marché de Sarconeos (BIO101) chez les patients COVID-19 hospitalisés souffrant de pneumonie et à risque d'insuffisance respiratoire et de décès. La présentation aura lieu en présence de : Dr Girish Balachandran Nair, MD - Professeur associé de Médecine en Pneumologie et Soins Intensifs, Beaumont Hospital, Royal Oak, MI, Etats-Unis et Investigateur Principal de l’étude COVA aux Etats-Unis.

Professeur Suzana Lobo, MD - Hospital de Base Da Faculdade de Medicina de São José Do Rio Preto, São Paulo, Brésil et investigateur de l'étude COVA au Brésil. L'événement digital sera tenu en anglais et suivi d'une session de questions-réponses, le 1er décembre à 18h00 CET (12h00 AM ET). Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante : https://www.financelive.fr/biophytis/inscription/ L'étude a montré une réduction du risque de décès précoce ou d'insuffisance respiratoire à 28 jours de 45% dans la population Intent-To-Treat (ITT) et de 53 % dans la population Per Protocol (PP) ainsi qu’une réduction du risque de décès à 90 jours de 43 % dans la population ITT et de 70 % dans la population PP. Le développement réglementaire de Sarconeos (BIO101) ciblant une autorisation conditionnelle de mise sur le marché et une utilisation d’urgence débutera en 2023. A propos de l’étude COVA L’étude clinique COVA (identifiant clinicaltrials.gov : NCT04472728) est une étude internationale, multicentrique en double aveugle, contrôlée contre placebo, séquentielle de groupe et adaptative en deux parties. C’est une étude de phase 2-3 évaluant Sarconeos (BIO101) chez des patients âgés de 45 ans et plus, hospitalisés avec des manifestations respiratoires graves de la COVID-19. La partie 1 de l’étude COVA est une étude de phase 2 exploratoire de preuve de concept visant à fournir des données préliminaires sur l’innocuité, la tolérance et l’efficacité de Sarconeos (BIO101) chez 50 patients hospitalisés présentant des manifestations respiratoires graves liées à la COVID-19. La partie 2 de l’étude COVA est une étude de phase 3 randomisée portant sur la sécurité et l’efficacité de Sarconeos (BIO101) sur la fonction respiratoire. En raison de l'évolution de la pandémie, la société a décidé en avril 2022 d'arrêter le recrutement à 237 patients, en dessous du nombre initialement prévu de 310 patients. À propos de BIOPHYTIS Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, en cours de développement comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'un essai clinique de phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT). Il est également étudié dans le cadre d’une étude clinique de phase 2-3 (COVA) en deux parties pour le traitement des manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne. La Société est située à Paris, en France, et à Cambridge, Massachusetts. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker: ALBPS -ISIN: FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont cotées sur le Nasdaq (Ticker BPTS –ISIN: US09076G1040). Pour plus d’information, consulter le site www.biophytis.com. Avertissement Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’utilisation de mots tels que «perspectives», «croit», «s'attend», «potentiel», «continue», «peut», «sera», «devrait», «pourrait», «cherche», «prédit», «a l'intention», «tendances», «planifie», «estime», «anticipe» ou la version négative de ces mots ou d’autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces déclarations prospectives seront vérifiées, lesquelles sont soumises à divers risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme non significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Merci de vous référer à la section « Risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée» du rapport financier semestriel 2021 de la Société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et aux risques exposés dans la section «Risk Factors» du formulaire 20-F et d’autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, États-Unis). Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Contact Relations Investisseurs Philippe Rousseau, CFO Investors@biophytis.com Contact Médias Antoine Denry : antoine.denry@taddeo.fr – +33 6 18 07 83 27

Agathe Boggio : agathe.boggio@taddeo.fr - +33 7 62 77 69 42

Diffusion d’une information Réseau Financier transmis par EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.