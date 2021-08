Biophytis : 4,95 millions d'actions émises pour Negma

Biophytis annonce avoir exécuté les obligations mises à sa charge par les jugements du 16 mars et du 16 juillet 2021 dans l'affaire opposant la société de biotechnologies à Negma Group Ltd au sujet du contrat d'ORNANEBSA conclu le 21 août 2019.



Dans le cadre de cette exécution, elle a notamment émis 4.950.000 actions nouvelles au profit de Negma, au titre d'une augmentation de capital réservée. En conséquence, le capital de Biophytis se trouve porté à 122.145.455 actions, soit une dilution de 4,2%.



