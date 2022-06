Biophytis: Résultats de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2022 Adoption de l’ensemble des résolutions à titre ordinaire et extraordinaire présentées par la Société

Biophytis / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Résultats de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2022 Adoption de l’ensemble des résolutions à titre ordinaire et extraordinaire présentées par la Société Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 22 juin 2022 – 23h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui l’approbation à une très large majorité de l’ensemble des résolutions proposées par la Société et relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Mixte. Grâce à la mobilisation des actionnaires, l’AGM a pu se tenir en deuxième convocation avec un quorum de plus de 23% des actionnaires présents ou représentés. Les 26 résolutions proposées par la Société ont été approuvées à une très large majorité, et comprenaient notamment à titre ordinaire l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021, l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la ratification de la nomination de Claude Allary comme administrateur ; et à titre extraordinaire les résolutions délégant compétence au Conseil d’Administration de décider de l’émission d’action et/ou de valeurs mobilières permettant de financer la société. Les résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte seront disponibles sur le site internet de Biophytis à partir du 23 juin 2022, dans la rubrique « Investisseurs /Assemblée Générale ». Stanislas Veillet, Président Directeur Général de Biophytis, déclare : « Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance renouvelée. Je suis très heureux que l’ensemble des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte aient été approuvées à une très large majorité. » Il rappelle : « mon seul objectif est de mettre sur le marché des médicaments qui permettront de guérir le plus grand nombre de patients ». * * * * A propos de BIOPHYTIS Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liée au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, qui a achevé son étude clinique de Phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT) dans le traitement de la sarcopénie. Il est également étudié dans le cadre d'une étude clinique de Phase 2/3 (COVA) en deux parties pour le traitement des manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États- Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts aux Etats-Unis. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker: ALBPS -ISIN : FR0012816825) (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825), et les ADS sont cotés sur le Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS – ISIN: US09076G1040). Pour plus d’informations : www.biophytis.com Avertissement Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "planifie", "estime", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant le calendrier prévu par Biophytis pour son analyse intermédiaire de la Partie 1 et la publication des résultats complets de l'étude. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces déclarations prospectives seront vérifiées, lesquels sont soumis à divers risques et incertitudes, notamment les retards dans le recrutement ou la rétention des patients, les interruptions dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, la capacité de Biophytis à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, les retards liés à COVID-19 et l'impact de la pandémie actuelle sur les essais cliniques de la Société. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme non significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Veuillez également vous référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la Société doit faire face" du rapport annuel 2021 de la Société et la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-F ainsi que d'autres formulaires qui seront déposés respectivement auprès de l’AMF et de la SEC (Securities and Exchange Commission, USA). Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs Philippe Rousseau, CFO Investors@biophytis.com Contacts médias Antoine Denry : antoine.denry@taddeo.fr – +33 6 18 07 83 27

