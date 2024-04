Stanislas Veillet, CEO of Biophytis, a déclaré : « Nous pensons que BIO101 (20-hydroxyecdysone)a le potentiel d'être la molécule de référence pour préserver la fonction musculaire chez les patients souffrant d'obésité et traités par GLP-1RA. Notre candidat-médicament,sous réserve des autorisations réglementaires, pourrait contribuer à répondre à un problème médical critique, tout en positionnant Biophytis sur un vaste marché au potentiel de croissance très élevé. Nous pensons que notre position de

BIO101 (20-hydroxyecdysone) est le premier activateur du récepteur MAS, administré quotidiennement par voie orale, qui a démontré des effets métaboliques sur les muscles et la masse grasse dans des études précliniques sur l'obésité. Ces effets bénéfiques de BIO101 (20-hydroxyecdysone) se traduiraient par une amélioration de la mobilité et de la force musculaire chez les patients obèses sarcopéniques, comme l'a suggéré l'étude de phase 2 SARA-INT. De plus, la molécule 20-hydroxyecdysone a déjà été testée chez des patients obèses lors d'un régime hypocalorique dans l'étude Quinolia, montrant des effets prometteurs sur la force musculaire et la perte de masse grasse. Le potentiel de BIO101 (20-hydroxyecdysone) dans le traitement de l'obésité en association avec les GLP-1 RA pour contrer les effets indésirables de la fonte musculaire liée à une perte de poids drastique, a été souligné dans Nature Biotechnology("After obesity drugs' success, companies rush to preserve skeletal muscle") le 5 mars 2024.

Plus de 15 millions d'adultes aux États-Unis seront traités avec un médicament contre l'obésité à l'horizon 2030, ce qui représente une pénétration de 13% de la population adulte américaine. Avec un marché estimé à 6 milliards de dollars en 2023 et un taux de croissance annuel moyen estimé à 42%, le marché du traitement de l'obésité devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici à 2030 (source : Goldman Sachs Research).

leader dans le développement de médicaments pour les maladies musculaires sera un accélérateur clé du plan clinique OBA. »

Un développement clinique accéléré avec les résultats attendus en 2025

L'étude clinique de phase 2 OBA devrait débuter mi-2024, après obtention des autorisations réglementaires, et les premiers patients devraient être traités au cours du second semestre 2024. BIO101 (20-hydroxyecdysone) sera évalué chez des patients obèses traités par GLP-1 RA et suivant un régime hypocalorique. Nous estimons que les premiers résultats d'efficacité de notre candidat médicament devraient être disponibles en 2025. Des informations plus détaillées sur le programme OBA et l'étude clinique devraient être fournies au cours des prochaines semaines.

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour les maladies liées à l'âge. BIO101 (20-hydroxyecdysone), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule en développement pour les maladies musculaires (sarcopénie, phase 3 prête à démarrer, et dystrophie musculaire de Duchenne), respiratoires (Covid-19, phase 2-3 terminée) et métaboliques (obésité, phase 2 à démarrer). La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, dans le Massachusetts. Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur Euronext Growth (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont cotées sur Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS - ISIN : US09076G1040). Pour plus d'informations, visitez le site www.biophytis.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "plans", "estimations", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il ne peut être garanti que les déclarations contenues dans ces énoncés prospectifs seront vérifiées, celles-ci étant soumises à divers risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Biophytis ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Veuillez également vous référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la société doit faire face" du rapport financier annuel 2023 de la société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et tels qu'exposés dans la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-F ainsi que d'autres formulaires déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, USA). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

