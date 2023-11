Biophytis S A : nomme Yann Meunier et Bernard Lévy à son comité scientifique

Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique annonce aujourd'hui la nomination du docteur Yann Meunier et du professeur Bernard Lévy à son comité scientifique. Yann Meunier est un professionnel de santé basé aux Etats-Unis, actuellement professeur et directeur de l'Institut international de médecine et des sciences, Inc. (IIMS), où il dirige le développement et la mise en œuvre de programmes éducatifs et de projets de recherche innovants dans le domaine de la santé mondiale et des domaines connexes.



Bernard Lévy est professeur émérite de physiologie et membre senior du PARCC (Inserm U970). Il a dirigé le service de physiologie et d'investigations fonctionnelles et le centre de recherche cardiovasculaire Inserm de l'hôpital Lariboisière à Paris.