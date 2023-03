Biophytis a présenté Sarconeos (BIO101) comme potentiel candidat médicament dans le traitement du COVID long après hospitalisation, lors du 13ème Congrès annuel International sur la Fragilité et la Sa

Biophytis a présenté Sarconeos (BIO101) comme potentiel candidat médicament dans le traitement du COVID long après hospitalisation, lors du 13ème Congrès annuel International sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR)

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 27 mars 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle a présenté son candidat médicament, Sarconeos (BIO101), comme traitement potentiel pour guérir les formes de COVID long après hospitalisation, lors du 13ème Congrès annuel International sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR). L'événement s'est tenu à Toulouse du 22 au 24 mars 2023.

L’ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où se retrouvent les meilleurs chercheurs et médecins ainsi que les entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie.

Le jeudi 23 mars, Cendrine Tourette, PhD (Cheffe de projet de recherche translationnelle et clinique sur les maladies neuromusculaires chez Biophytis) a tenu une présentation orale intitulée « BIOPHYTIS BIO101 : un traitement potentiel pour les COVID long après hospitalisation ? ». Sarconeos (BIO101), activateur du récepteur MAS est un candidat médicament susceptible de traiter des populations vulnérables atteintes de sarcopénie et de Covid-19 sévère. Les résultats obtenus dans les études SARA-INT et COVA ainsi que le bon profil de sécurité nous permettent d’envisager l’utilisation de ce candidat médicament pour traiter les symptômes du COVID long.

Lors de cet événement, Cendrine Tourette, PhD, a présenté à la communauté médicale et scientifique spécialiste de la sarcopénie les résultats positifs de l'étude de phase 2-3 COVA avec Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de COVID-19. Pour rappel, l'analyse finale de l'étude COVA a démontré que COVA avait atteint son critère principal, avec une réduction significative de 44% (p=0,043) du risque d'insuffisance respiratoire ou de décès précoce chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 sévère .

Cendrine Tourette a également présenté un poster intitulé : « Mobilité quotidienne des personnes âgées atteintes de sarcopénie : données actimétriques de l'étude SARA-INT ». Le poster sera disponible dans les prochains jours sur le site de Biophytis.

Le Pr. Jean Mariani MD, PhD (Administrateur) et Waly Dioh, PhD (Directeur des Opérations Cliniques) représentaient également Biophytis à la conférence.

En amont du Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR), Pr. Jean Mariani MD, PhD, Waly Dioh, PhD, et Cendrine Tourette ont assisté à la conférence dédiée aux essais cliniques translationnels en gérosciences le mercredi 22 mars à Toulouse. Ils ont également participé à la réunion de la Task Force de l'ICFSR le même jour.

Pr. Jean Mariani MD, PhD (administrateur), a déclaré : « La communauté médicale gériatrique mondiale qui s'est réunie à Toulouse a exprimé un grand intérêt pour les résultats cliniques des études SARA-INT et COVA. Ils confirment le potentiel de Sarconeos (BIO101) comme traitement possible de la sarcopénie et des formes sévères de la Covid-19. Nous avons également eu des discussions très constructives sur le potentiel de Sarconeos (BIO101) dans le traitement du COVID long, même si la société n'a pas engagé de plan de développement spécifique dans cette nouvelle indication. »

Biophytis SA est une société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapeutiques visant à ralentir les processus dégénératifs associés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, notamment l'insuffisance respiratoire sévère des patients souffrant de COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, qu'il est prévu de développer comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'essais cliniques de phase 3 à venir aux États-Unis, au Brésil et en Europe (SARA-31 et SARA-32). En outre, Sarconeos (BIO101) s'est révélé actif chez les patients atteints de COVID-19 sévère, dans une étude positive de Ph2-3 (COVA) dont les résultats seront publiés au premier trimestre 2023. Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).

