Biophytis annonce la signature d’un accord-cadre avec Intsel Chimos, laboratoire pharmaceutique qui exploitera Sarconeos (BIO101) en France pour le traitement des formes sévère de COVID-19

Biophytis et Intsel Chimos ont signé un accord-cadre qui prévoit qu’Intsel Chimos soit le laboratoire pharmaceutique exploitant, partenaire et distributeur en France, pour le médicament Sarconeos (BIO101) développé par Biophytis dans le cadre de la demande d’accès précoce.

La demande d’accès précoce, en cours auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS), a pour objectif de permettre dès le second semestre 2023 le traitement avec Sarconeos (BIO101) des patients hospitalisés atteints de formes sévères de COVID-19.

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 02 mars 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui la signature d’un accord-cadre avec la société pharmaceutique Intsel Chimos, qui deviendra son Exploitant Pharmaceutique en France dans le cadre de la demande d’accès précoce de Sarconeos (BIO101), pour le traitement des formes sévères de COVID-19, si elle est approuvée.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : La signature d’un contrat cadre avec Intsel Chimos, qui va distribuer Sarconeos (BIO101) en France en devenant notre Exploitant Pharmaceutique dans le cadre du programme d’accès précoce dans la COVID-19, est un évènement majeur pour Biophytis. Les résultats positifs de notre étude de Phase 2-3 COVA dans les formes sévères de COVID-19 ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour la société. Nous mobilisons tous nos moyens pour que Sarconeos (BIO101) puisse traiter des patients hospitalisés dès le second semestre 2023 en France, mais aussi dans d’autres pays comme le Brésil, où nous avons initié un programme d’accès précoce. Biophytis fait partie du cercle très fermé des Biotech ayant réussi à développer un traitement ayant démontré son efficacité dans le traitement des formes sévères de la Covid-19, et se doit maintenant de le rendre accessible dès que possible en Europe, aux Etats-Unis et dans le reste du monde. »

Corinne Truffault, PDG d’Intsel Chimos, a déclaré : « Nous sommes ravis et très fiers d’accompagner Biophytis dans cette nouvelle aventure et de contribuer à la prise en charge de ces patients. Mettre un nouveau médicament sur le marché français dans le cadre de l’accès précoce est toujours une étape supplémentaire vers l’objectif final d’enregistrer un nouveau médicament, et celui que nous propose Biophytis, start-up française qui plus est, sera à n’en pas douter, atteint brillamment grâce à notre partenariat et une étroite collaboration entre nos deux sociétés. »

L'accès précoce en France est accordé par la HAS après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sur la présomption d’efficacité et de sécurité. Il s’agit d’un dispositif qui permet la mise à disposition et la prise en charge financière précoce, à titre exceptionnel et dérogatoire, de certains médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert, susceptibles d’être innovants, encore non autorisés dans une indication thérapeutique

A propos d’Intsel Chimos

Intsel Chimos SAS est un laboratoire pharmaceutique exploitant, partenaire reconnu depuis 1966 des professionnels de santé et des laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent commercialiser leurs médicaments en France et en Europe. Intsel Chimos est spécialisé dans l’importation, la mise à disposition et l’exploitation de médicaments innovants pour traiter les patients en impasse thérapeutique, atteints de maladies rares et/ou graves. Nous couvrons tous types de pathologies et d’ères thérapeutiques. Intsel Chimos est basé à Saint-Cloud, France.

A propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapeutiques visant à ralentir les processus dégénératifs associés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, notamment l'insuffisance respiratoire sévère des patients souffrant de COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, qu'il est prévu de développer comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'essais cliniques de phase 3 à venir aux États-Unis, au Brésil et en Europe (SARA-31 et SARA-32). Il a également été étudié dans le cadre d'une étude clinique de phase 2-3 en deux parties (COVA) pour le traitement des manifestations respiratoires sévères du COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, dans le Massachusetts. Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur Euronext Growth (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont cotées sur Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS - ISIN : US09076G1040). Pour plus d'informations, visitez le site www.biophytis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "plans", "estimations", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il ne peut être garanti que les déclarations contenues dans ces énoncés prospectifs seront vérifiées, celles-ci étant soumises à divers risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Biophytis ou qui ne sont pas actuellement considérés comme significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Veuillez également vous référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la société doit faire face" du rapport financier semestriel 2022 de la société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et tels qu'exposés dans la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-F ainsi que d'autres formulaires déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, USA). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.