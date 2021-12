Biophytis annonce le tirage de la dernière tranche d'ORNANE dans le cadre du contrat Atlas 2020 pour 3 millions d'euros

Biophytis / Mot-clé(s) : Autres

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 22 décembre 2021 - 23h - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui l'émission des dernières 120 Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), pour un total de 3 millions d'euros, dans le cadre de son accord de financement obligataire existant auprès d'Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York (États-Unis), pour 24 millions d'euros (le « Contrat Atlas 2020 »).

Le 7 avril 2020, Biophytis avait annoncé la mise en place d'une ligne de financement de 24 millions d'euros auprès d'Atlas. Cet instrument financier permet l'émission de 960 ORNANE d'une valeur nominale de 25 000 euros chacune. Le financement de 24 millions d'euros est organisé en 8 tranches de 3 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans. Ce tirage correspond à la dernière tranche de cet instrument.

La Société tient les actionnaires informés de l'exercice des ORNANE et des conversions subséquentes, sous la forme d'un tableau récapitulatif des ORNANE et du nombre d'actions en circulation, consultable sur le site internet de la Société.

Rappel des caractéristiques principales des ORNANE émises au titre du Contrat Atlas 2020

Elles ne portent pas d'intérêt et ont une maturité de 24 mois à compter de leur émission. Le porteur aura la possibilité de demander le remboursement des ORNANE à tout moment pendant la période de maturité et à cette occasion la Société aura la possibilité de rembourser les ORNANE en numéraire. En cas de remboursement en numéraire, le montant à rembourser sera limité à 115% du principal.

Nombre de titres et dilution (modélisation)

Au 22 décembre 2021, sur la base de 134 437 104 actions en circulation, avec l'hypothèse d'une conversion ce jour et d'un prix de conversion égal à 97 % du prix moyen pondéré par le volume sur la période de conversion, soit 0,468 euros, la dilution se traduit comme suit :

Incidence sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital de la Société avant l'opération Non dilué Dilué Avant émission des nouvelles ORNANE À la conversion des ORNANE de la tranche 8 du contrat Atlas : émission de 6 410 256 actions supplémentaires 1,00 % 0,95 % 0,94 % 0,90%

À propos de BIOPHYTIS

Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, en cours de développement comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'un essai clinique de phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT). Il est également étudié dans le cadre d'une étude clinique de phase 2-3 (COVA) en deux parties pour le traitement des manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne. La Société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachusetts, États-Unis. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825) et les ADS (American Depositary Shares) sont cotées sur le Nasdaq (Ticker BPTS - ISIN : US09076G1040). Pour plus d'informations, consulter www.biophytis.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que « perspectives », « croit », « s'attend », « potentiel », « continue », « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « cherche », « prédit », « a l'intention », « tendances », « planifie », « estime », « anticipe » ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces déclarations prospectives seront vérifiées, lesquelles sont soumises à divers risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme non significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Merci de vous référer à la section « Risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée » du rapport semestriel 2021 de la Société disponible sur le site internet de BIOPHYTIS (www.biophytis.com) et aux risques exposés dans la section « Risk Factors » du formulaire 20-F et d'autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, États-Unis). Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

