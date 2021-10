Biophytis : le titre grimpe après des résultats prometteurs

L'action Biophytis signe lundi l'une des plus fortes progressions de la Bourse de Paris après la présentation de résultats complets prometteurs dans la sarcopénie, un trouble musculaire lié à l'âge.



Vers 10h30, le titre de la société de biotechnologie grimpe de 4,3%, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice CAC Mid & Small, après avoir pris jusqu'à 15% en tout début de séance.



Lors d'une étude clinique de phase 2-b, Sarconeos - à sa dose la plus élevée - a induit une amélioration clinique 'significative' dans le test de marche de 400 mètres, le critère principal d'évaluation de l'étude, après six mois de traitement.



Biophytis souligne que son traitement affiche par ailleurs un 'très bon profil de sécurité' pour les doses évaluées, sans effet indésirable grave identifié après l'administration du produit.



Fort de ces conclusions, la biotech se dit désormais en train de préparer le démarrage d'un programme de Phase 3, courant 2022.



Ces données ont été dévoilées à l'occasion du Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie, qui s'est conclu ce week-end.



La sarcopénie est une dégénérescence des muscles liée à l'âge, qui se traduit par une diminution de la masse musculaire susceptible d'entraîner chutes et fractures.



Il n'existe pour le moment aucun traitement pour ce trouble dont la prévalence est estimée entre 6% et 22% chez les personnes âgées.



