Biophytis : poursuite de COVA recommandée par le DMC

Biophytis annonce la recommandation du DMC (Data Monitoring Committee) de poursuivre le recrutement des patients pour la partie II de l'étude de phase II-III COVA dans la Covid-19, sans changements du protocole, basée sur l'analyse de l'innocuité de Sarconeos.



La réunion du DMC était consacrée à l'analyse de données à partir des 155 premiers patients randomisés. A ce jour 191 patients ont été randomisés dans 36 centres cliniques ouverts aux Etats-Unis, au Brésil, en France et en Belgique.



Les données d'efficacité de la deuxième analyse intermédiaire doivent être revues par le DMC au troisième trimestre 2021 et les premiers résultats de l'étude complète sur 310 patients sont attendus au quatrième, suivant l'évolution de la pandémie de la Covid-19.



