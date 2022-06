Biophytis / Mot-clé(s) : Autres

Biophytis présente des données précliniques d’efficacité de Sarconeos (BIO101) dans l’Amyotrophie Spinale (SMA), une maladie neuromusculaire rare



16-Juin-2022 / 08:00 CET/CEST



Biophytis présente des données précliniques d’efficacité de Sarconeos (BIO101) dans l’Amyotrophie Spinale (SMA), une maladie neuromusculaire rare Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 16 juin 2022 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui qu’elle présente de nouvelles données d’efficacité préclinique de son produit Sarconeos (BIO101) sur la SMA (Amyotrophie spinale) lors du congrès SMA Cure 2022 à Anaheim, Californie, Etats-Unis du 16 au 19 juin 2022. Cette présentation orale donnée par Dr. Cynthia Bézier et intitulée : “COMBINATION OF BIO101 WITH ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE THERAPY DEMONSTRATES SYNERGISTIC BENEFICIAL EFFECTS IN SEVERE SMA-LIKE MICE” démontre, dans un modèle murin de la SMA, l’effet synergique de Sarconeos (BIO101) avec la thérapie antisens. Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir présenter ces travaux à la communauté SMA. Ces nouvelles données mettent en exergue tout le potentiel de Sarconeos (BIO101) au-delà des maladies liées au vieillissement (sarcopénie et COVID-19) pour lesquelles il est en développement clinique avancé. Les thérapies antisens ont représenté des avancées majeures ces dernières années pour le traitement de la SMA, sans néanmoins répondre à tous les besoins. Sarconeos (BIO101) permet d’améliorer les effets bénéfiques de ces traitements dans les modèles animaux étudiés. Si notre priorité reste le développement de Sarconeos (BIO101) dans les maladies liées au vieillissement, le potentiel de cette molécule pour le traitement des maladies neuromusculaires rares, SMA ou DMD (myopathie de Duchenne) est très encourageant. Biophytis prépare actuellement le démarrage du programme clinique MYODA dans la myopathie de Duchenne pour fin 2022/début 2023. » À propos de la SMA La SMA est une maladie rare neurodégénérative progressive qui prive un individu de sa capacité à marcher, à manger et à respirer. La SMA est la principale cause génétique de décès chez les nourrissons. Les symptômes peuvent apparaître au cours des 6 premiers mois de la vie (type 1, le plus grave et le plus courant), pendant la petite enfance (types 2 et 3) ou à l'âge adulte (type 4, la forme la moins courante). La SMA affecte 1 naissance sur 11 000 aux États-Unis chaque année, et environ 1 Américain sur 50 est porteur génétique. * * * * A propos de BIOPHYTIS Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liée au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, qui a achevé son étude clinique de Phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT) dans le traitement de la sarcopénie. Il est également étudié dans le cadre d'une étude clinique de Phase 2/3 (COVA) en deux parties pour le traitement des manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États- Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts aux Etats-Unis. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker: ALBPS -ISIN : FR0012816825) (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825), et les ADS sont cotés sur le Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS – ISIN: US09076G1040). Pour plus d’informations : www.biophytis.com Avertissement Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "prédit", "a l'intention", "tendances", "planifie", "estime", "anticipe" ou la version négative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant le calendrier prévu par Biophytis pour son analyse intermédiaire de la Partie 1 et la publication des résultats complets de l'étude. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Biophytis considère comme raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les déclarations contenues dans ces déclarations prospectives seront vérifiées, lesquels sont soumis à divers risques et incertitudes, notamment les retards dans le recrutement ou la rétention des patients, les interruptions dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, la capacité de Biophytis à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, les retards liés à COVID-19 et l'impact de la pandémie actuelle sur les essais cliniques de la Société. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques non encore connus de Biophytis ou considérés comme non significatifs par Biophytis. Par conséquent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. 