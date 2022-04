Biophytis présente le programme de développement de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie au 12ème Congre?s International annuel sur la Fragilite? et la Sarcope?nie (ICSFR), à Boston du 20

Biophytis / Mot-clé(s) : Autres

à Boston du 20 au 22 avril 2022 Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 19 avril 2022 - 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle présentera et discutera des résultats du programme de développement de Sarconeos (BIO101) dans la Sarcopénie au 12ème Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR) qui se tiendra en ligne et également sur place à Boston du 20 au 22 avril 2022. L'ICFSR est un e?ve?nement scientifique international majeur sur la fragilite? et la sarcope?nie, ou? se retrouvent les meilleurs chercheurs, me?decins ainsi qu'entreprises pharmaceutiques et socie?te?s de biotechnologie. Le vendredi 22 avril, Cendrine Tourette, PhD (responsable du projet SARA) et Jean Mariani, MD, PhD (Administrateur) feront une présentation orale concernant les résultats de l'essai de phase 2 SARA-INT pour le traitement de la Sarcopénie. A propos du programme de développement SARA Principales étapes atteintes en 2021 concernant notre essai de Phase 2 SARA-INT pour le traitement de la Sarcopénie : Le 4 octobre, la Société a annoncé les résultats complets de l'étude : Sarconeos (BIO101) à la dose maximale de 350 mg deux fois par jour a montré une augmentation de 0,09 mètres par seconde (m/s) sur le test de marche de 400 mètres (400MWT) dans la population FAS (Population de données d'analyse complète), et de 0,1 m/s dans la population PP (Per Protocole - sous groupe de patients ayant respecté les critères de l'étude) comparé au placebo, après six mois de traitement. Ce dernier résultat est significatif car la Différence Minimale Cliniquement Importante (DMCI) pour le test de marche de 400 mètres dans la sarcopénie est de 0,1 m/s.

Le produit a montré également un très bon profil de sécurité aux doses de 175 mg deux fois par jour et 350 mg deux fois par jour, sans aucun évènement indésirable grave ( SAE - Serious Adverse Events ) lié au produit. Objectifs 2022 et perspectives pour le programme SARA program dans la sarcopénie : Après une première réunion avec la FDA en janvier 2022, une deuxième réunion est prévue au troisième trimestre 2022 afin de discuter du plan de développement jusqu'à l'enregistrement dont le protocole de Phase 2-3. L'objectif est d'intégrer un premier patient (FPI-First patient In) pour cette nouvelle étude à la fin du second semestre 2022.

Nous prévoyons également des discussions avec l'EMA au cours du premier semestre 2022, afin d'obtenir un avis scientifique sur les résultats de la phase 2 et la progression vers une Phase 2-3.

Ces perspectives restent soumises aux approbations et procédures réglementaires, à tout retard dans le recrutement ou la rétention des patients, à des interruptions dans l'approvisionnement ou la chaîne d'approvisionnement, et aux retards liés à la COVID-19. * * * * A propos de BIOPHYTIS Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liée au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19. Sarconeos (BIO101), notre principal candidat médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale, qui a achevé son étude clinique de Phase 2 aux États-Unis et en Europe (SARA-INT) dans le traitement de la sarcopénie. Il est également étudié dans le cadre d'une étude clinique de Phase 2/3 (COVA) en deux parties pour le traitement des manifestations respiratoires graves de la COVID-19 en Europe, en Amérique latine et aux États- Unis. Une formule pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne. La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts aux Etats-Unis. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker: ALBPS -ISIN : FR0012816825) (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825), et les ADS sont cotés sur le Nasdaq Capital Market (Ticker BPTS - ISIN: US09076G1040). Pour plus d'informations : www.biophytis.com Avertissement Ce communique? de presse contient des de?clarations prospectives. Les de?clarations prospectives comprennent toutes les de?clarations qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces de?clarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croit", "s'attend", "potentiel", "continue", "peut", "sera", "devrait", "pourrait", "cherche", "pre?dit", "a l'intention", "tendances", "planifie", "estime", "anticipe" ou la version ne?gative de ces mots ou d'autres mots comparables. Ces de?clarations prospectives comprennent des de?clarations concernant le calendrier pre?vu par Biophytis pour son analyse interme?diaire de la Partie 1 et la publication des re?sultats complets de l'e?tude. Ces de?clarations prospectives sont base?es sur des hypothe?ses que Biophytis conside?re comme raisonnables. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les de?clarations contenues dans ces de?clarations prospectives seront ve?rifie?es, lesquels sont soumis a? divers risques et incertitudes, notamment les retards dans le recrutement ou la re?tention des patients, les interruptions dans l'approvisionnement ou la chai?ne d'approvisionnement, la capacite? de Biophytis a? obtenir les autorisations re?glementaires ne?cessaires, les retards lie?s a? COVID-19 et l'impact de la pande?mie actuelle sur les essais cliniques de la Socie?te?. Les de?clarations prospectives contenues dans ce communique? de presse sont e?galement soumises a? des risques non encore connus de Biophytis ou conside?re?s comme non significatifs par Biophytis. Par conse?quent, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les re?sultats re?els diffe?rent sensiblement de ceux indique?s dans ces de?clarations. Veuillez également vous référer à la section "Risques et incertitudes auxquels la Société doit faire face" du rapport annuel 2021 de la Société et la section "Facteurs de risque" du formulaire 20-F ainsi que d'autres formulaires qui seront déposés respectivement auprès de l'AMF et de la SEC (Securities and Exchange Commission, USA). Nous n'avons aucune obligation de mettre a? jour ou de re?viser publiquement les de?clarations pre?visionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de de?veloppements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs Philippe Rousseau, Directeur Administatif et Financier Investors@biophytis.com Contacts médias Antoine Denry : antoine.denry@taddeo.fr - +33 6 18 07 83 27

