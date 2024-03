Biophytis : regroupement d'actions prévu début avril

Biophytis, dont la capitalisation boursière s'est effondrée ces dernières années, a annoncé vendredi avoir décidé de mettre en oeuvre, à partir du 2 avril, un regroupement de ses actions.



La société de biotechnologie précise que le regroupement se traduira par l'attribution automatique d'une nouvelle action ordinaire contre 400 actions anciennement détenues et par la division par 400 du nombre d'actions composant le capital.



L'entreprise explique que l'opération vise notamment à réduire la volatilité de son cours de Bourse et de favoriser sa stabilisation, après une chute de plus de 99% en cinq ans qui l'a conduit à devenir un 'penny stock', c'est-à-dire un titre qui ne coûte que quelques centimes d'euros.



Le titre perd encore plus de 13% aujourd'hui.



