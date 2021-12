Biophytis : réunion FDA pour les résultats de Sarconeos

Biophytis souhaite engager les premiers rendez-vous réglementaires pour passer de la phase 2 à la phase 3 du développement suite aux résultats cliniques favorables de la phase 2b de SARA-INT.



Le groupe indique qu'une réunion de type B/fin de phase 2 est prévue avec la FDA (Food and Drug Administration) le 24 janvier 2022 pour discuter de ces résultats et du protocole de phase 3.



' Dans l'hypothèse d'un accord et de l'approbation des autorités américaines, Biophytis entend lancer son programme de phase 3 dans la sarcopénie au second semestre 2022 ' indique la direction.



' Sarconeos (BIO101) est le premier candidat médicament ayant le potentiel d'entrer en phase 3 et d'être approuvé pour le traitement de la sarcopénie ' a déclaré Stanislas Veillet, PDG de Biophytis.



