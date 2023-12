Biophytis : tirage d'une nouvelle tranche d'ORNANE

Le 29 décembre 2023 à 09:41 Partager

Biophytis annonce le tirage d'une nouvelle tranche d'Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), dans le cadre de son accord de financement obligataire avec Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York.



Ce tirage implique une émission immédiate de 80 ORNANE pour un montant de deux millions d'euros, puis une émission complémentaire de 80 ORNANE pour un montant de deux millions d'euros prévue le 15 février 2024.



Les ORNANE ont une maturité de 24 mois à compter de leur émission et ne portent pas d'intérêt. Le porteur aura la possibilité de demander leur remboursement à tout moment pendant la période de maturité.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.