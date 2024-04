Biophytis : une étude clinique lancée dans l'obésité

Biophytis s'envole de plus de 26% mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé le lancement d'un nouveau programme clinique dans le traitement de l'obésité.



D'après la société de biotechnologie, son principal candidat-médicament, BIO101, dispose en effet du potentiel pour devenir la molécule de référence en vue de préserver la fonction musculaire chez les patients souffrant d'obésité et traités par GLP-1 RA.



Si les agonistes du récepteur du peptide 1 de type glucagon (GLP-1 RA) - comme l'Ozempic de Novo Nordisk - sont des médicaments très efficaces entraînant une perte de poids significative, ils sont aussi susceptibles de provoquer une perte de masse et de fonction musculaires.



Biophytis précise que son étude clinique de phase 2 devrait débuter mi-2024, après obtention des autorisations réglementaires, avec de premiers patients traités au cours du second semestre 2024.



Les premiers résultats d'efficacité devraient quant à eux être disponibles en 2025.



D'après Goldman Sachs, ce sont quelque 15 millions d'adultes aux États-Unis qui devraient être traités par un médicament contre l'obésité à l'horizon

2030, représentant un marché pesant 100 milliards de dollars.



