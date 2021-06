Biophytis : nouvelle ligne de financement ORNANE

Biophytis annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement ORNANE (Obligation Remboursable en Numéraire et en Actions Nouvelles et Existantes) auprès d'Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York, pour 32 millions d'euros.



Cette ligne de financement servira à poursuivre le développement clinique de Sarconeos pour la sarcopénie et aux prochains développements de ce produit pour la Covid-19, ainsi qu'au financement des activités futures de Biophytis.



La société de biotechnologies annonce également l'émission de 240 ORNANE, pour un total de six millions d'euros, dans le cadre de son accord de financement obligataire existant auprès d'Atlas, conclu l'année dernière.



