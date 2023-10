Progenity, Inc. est une société de biotechnologie. La société s'occupe du développement et de la commercialisation de produits de tests moléculaires dans les domaines de la santé des femmes, de la santé gastro-intestinale et des biothérapies orales. Elle applique une approche multi-omique, combinant la génomique, l'épigénomique, la protéomique et la métabolomique, à ses produits de tests moléculaires et au développement d'une série de dispositifs ingérables expérimentaux et de combinaisons médicament/dispositif conçus pour fournir un échantillonnage diagnostique précis et des solutions d'administration de médicaments. Les tests moléculaires de la société sont : Le dépistage prénatal Innatal, le test de portage préparatoire, le test de cancer héréditaire Riscover et le test prénatal Resura pour les maladies monogéniques. La société développe également ses produits en cours de développement, tels que le test d'exclusion de la pré-éclampsie Preecludia, la plateforme Drug Delivery System (DDS) et le Oral Biopharmaceutical Delivery System (OBDS). Elle développe également une plateforme de capsules ingérables conçue pour aider à diagnostiquer et à traiter les troubles gastro-intestinaux (GI).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale