Bioretec Oy est un fabricant de dispositifs médicaux basé en Finlande qui se concentre sur le développement d'implants biorésorbables solides, sûrs et fiables pour l'orthopédie pédiatrique et adulte. La société développe, fabrique et commercialise des implants orthopédiques biorésorbables innovants et des matériaux d'implants utilisés pour le traitement des lésions osseuses et des tissus mous. Le portefeuille de produits Activa de Bioretec Oy se compose de produits en biopolymères biorésorbables déjà disponibles sur le marché pour des applications en pédiatrie, en chirurgie traumatologique et en chirurgie sportive. Bioretec Oy a une filiale basée en Allemagne, BRI.Tech GmbH. Les produits de la société sont utilisés dans le monde entier.