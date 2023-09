Bioretec Oy est une société de dispositifs médicaux basée en Finlande qui se concentre sur le développement d'implants bioabsorbables et biorésorbables pour l'orthopédie pédiatrique et adulte. La société développe, fabrique et commercialise des implants orthopédiques biorésorbables et des matériaux pour les blessures des os et des tissus mous. Les produits de Bioretec sont utilisés dans environ 40 pays. La société opère en Finlande et en Autriche.