Société de biotechnologie, BioSenic a signé une nouvelle convention de souscription pour un montant maximum de 2,1 millions d'euros d'obligations convertibles ("OC"), arrangé par ABO Securities par l'intermédiaire de son entité affiliée Global Tech Opportunities 15 ("GTO 15"). Les OC seront émises et souscrites en sept tranches au maximum. Une première tranche de 30 OC d'un montant total en principal de 300 000 euros sera souscrite (et le paiement instruit) par GTO 15 dans les prochains jours. La deuxième tranche est envisagée pour le 10 juillet 2024.



L'émission et la souscription des cinq tranches restantes, chacune d'un montant en principal de 300 000 euros, peuvent être demandées à la seule discrétion de BioSenic sur une période de dix-huit mois à compter de la date de signature de l'accord de souscription, sous réserve des conditions habituelles à remplir.



Les OC, libellées à 10 000 euros chacune, prendront la forme d'obligations nominatives, subordonnées et non garanties. Les OC ne porteront pas de coupon et auront une date d'échéance de cinq ans après l'émission, qui peut être prolongée d'un an au maximum si la conversion automatique des OC à la date d'échéance fait que GTO 15 détient plus de 24,9 % des actions avec droit de vote de la société. Les OC sont convertibles en actions ordinaires de BioSenic.



Le produit du financement contribuera essentiellement à couvrir les dépenses générales et les activités de la société, ainsi qu'à poursuivre le développement clinique de l'actif principal de BioSenic, son produit ATO, dans le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD).