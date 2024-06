Le formulaire de procuration peut être signé manuscritement ou électroniquement via une plateforme de signature électronique (par exemple, DocuSign ou Adobe eSign) reconnue dans l'Union européenne comme fournisseur de services de confiance conformément au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Les formulaires de procuration signés doivent parvenir à la Société au plus tard le 5 juillet 2024 à 17:00 heures (heure belge). Ce formulaire peut être communiqué à la Société par e-mail

Le conseil d'administration prie l'assemblée générale ordinaire de prendre connaissance du fait que Monsieur Yves Sagot, né le 18 octobre 1964 à Coutances, France, et ayant élu domicile pour toutes questions relatives à son mandat d'administrateur au siège de la Société, a démissionné en tant qu'administrateur indépendant de la Société avec effet à la présente assemblée générale ordinaire. La Société ne dispose par conséquent plus d'au moins trois administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations. La Société ne respecte donc pas actuellement les recommandations du Code belge de gouvernance d'entreprise et en particulier son article 3.4.

