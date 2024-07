COMMUNIQUE DE PRESSE - INFORMATION REGLEMENTEE 19/07/2024

Notification de transparence reçue de la part de Monsieur François Rieger

Article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 19 juillet 2024 à 18h00 CEST - BIOSENIC(Euronext Bruxelles et Paris : BIOS), société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immuneset inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce aujourd'hui la réception d'une notification de transparence de Monsieur François Rieger. Les détails de la notification de transparence sont repris ci-dessouset le texte complet de la notification de transparence est disponible sur le site internet de BioSenic, dans la rubrique « Principaux actionnaires et avis de transparence ».

La notification de transparence indique que les droits de vote liés aux actions de BioSenic détenues par Monsieur François Rieger ont franchi à la baisse le seuil de participation de 5% suite à la cession par ce dernier d'actions de BioSenic.

La notification de transparence reçue de Monsieur François Rieger datée du 18 juillet 2024 comprend les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement vers le bas du seuil minimum Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : Une personne qui notifie seule Personne tenue à notification : Monsieur François Rieger Date de franchissement de seuil : 17 juillet 2024 Seuil franchi : 5% Dénominateur : 251.312.817

propos de BioSenic

BioSenic est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement clinique de thérapies pour les maladies auto-immunes.

BioSenic est une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans le développement d'actifs cliniques issus de sa plateforme de trioxyde d'arsenic (ATO) de Medsenic. Les principales indications cibles de la plateforme auto-immune comprennent la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD), le lupus érythémateux disséminé (SLE) et maintenant la sclérose systémique (ScS).

Suite à la fusion en octobre 2022, BioSenic a combiné les positions stratégiques et les forces de Medsenic et de Bone Therapeutics. La fusion permet spécifiquement à Medsenic/Biosenic de développer un arsenal entièrement nouveau de diverses formulations anti-inflammatoires et anti-auto-immunes utilisant les propriétés immunomodulatrices de l'ATO/ATO oral (OATO).

BioSenic est basée dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve à Mont-Saint-Guibert, en Belgique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.biosenic.com.

A propos des principales technologies de Medsenic/BioSenic

La plateforme ATO possède des propriétés immunomodulatrices avec des effets fondamentaux sur les cellules activées du système immunitaire. Une application directe est son utilisation dans l'auto-immunité pour la traiter à son stade chronique et établi. La GvHD chronique est l'une des complications les plus courantes et les plus importantes sur le plan clinique, qui affecte la survie à long terme des greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (allo-CSH), un traitement curatif pour les patients atteints de maladies sanguines graves, y compris de cancers.

Medsenic a réalisé un essai clinique de phase 2 réussi avec la formulation intraveineuse d'ATO de BioSenic, Arscimed®, qui bénéficie du statut de médicament orphelin auprès de la FDA et de l'EMA, et a montré une bonne sécurité et une efficacité clinique significative pour la peau, les muqueuses et le tractus gastro-intestinal. La société prévoit une étude internationale de confirmation de phase 3 avec sa nouvelle formulation orale d'ATO (OATO). OATO ciblera également les formes modérées à sévères de SLE. BioSenic développe également une nouvelle formulation d'OATO, dont la propriété intellectuelle est protégée, pour le traitement de la ScS, une maladie chronique grave qui affecte la peau, les poumons ou la vascularisation, et pour laquelle il n'existe pas de traitement efficace. Des études précliniques sur des modèles animaux pertinents soutiennent le lancement d'un essai clinique