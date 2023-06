COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INFORMATIN PRIVILEGIEE 20/06/2023

BioSenic présente les données sur sa nouvelle combinaison cuivre-trioxyde d'arsenic

pour les troubles immunologiques lors de la 25ème conférence Redox Medicine.

La combinaison de l'arsenic et d'un ion métallique diminue la dose nécessaire pour obtenir des effets thérapeutiques

dans des modèles précliniques de maladie chronique du greffon contre l'hôte et de sclérose systémique

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 20 juin 2023, 7h00 CET - BIOSENIC(Euronext Bruxelles et Paris : BIOS), la société qui développe des essais cliniques, spécialisée dans les maladies auto-immuneset inflammatoires graves, et la réparation cellulaire, présentera les dernières données sur sa plateforme de trioxyde d'arsenic (ATO) lors de la 25ème conférence internationale Redox Medicine 2023, organisée par la Redox Medicine Society du 21 au 23 juin à Paris, en France. " Une épée à double tranchant pour un double bénéfice unique contre les troubles immunologiques ", sera présentée par le Dr Carole Nicco, directrice scientifique de BioSenic et présidente nouvellement élue de la Redox Medicine Society.

La présentation portera sur les données récentes concernant l'ATO, déjà approuvé par la FDA en tant que traitement injecté contre la leucémie promyélocytaire aiguë. Dans deux publications récentes, la société a démontré que l'ajout de cuivre améliorait les effets de l'ATO sur la suppression des cellules immunitaires activées, par des mécanismes impliquant les espèces réactives de l'oxygène (ROS), entre autres voies d'action. Cette efficacité accrue pourrait conduire à une amélioration du profil de sécurité et à de nouvelles approches de thérapie combinée avec des médicaments de thérapie avancée (ATMP). BioSenic évalue déjà une version orale de l'ATO (OATO) pour des indications auto-immunes systémiques, y compris une étude de phase III à venir chez des patients atteints de la maladie chronique du greffon contre l'hôte après une transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques.

"La conférence de la Redox Medicine Society existe depuis 25 ans et rassemble des experts et des chercheurs renommés du monde entier pour favoriser le transfert des connaissances de la biologie redox à la médecine. Le congrès Redox Medicine Society est une source de rencontre fructueuses et d'inspiration scientifique", a déclaré le Dr Nicco. "Nous sommes ravis de partager nos résultats et espérons que ces données stimuleront la recherche translationnelle sur l'oxydoréduction afin de mettre au point des médicaments plus bénéfiques. »

Le Dr Nicco présentera "Arsenic-Cuivre : Une épée à double tranchant pour un double bénéfice unique contre les

troubles immunologiques" dans le cadre de la session 3 sur la médecine redox dans la santé et les maladies : Innovations et stratégies, à 9 h 20 CEST le vendredi 23 juin 2023.

À propos de BioSenic

BioSenic est une société de biotechnologie spécialisée dans (i) le développement de produits innovants pour répondre à des besoins non satisfaits en orthopédie et (ii) l'exploitation des possibilités offertes par l'utilisation thérapeutique des sels d'arsenic (principalement le trioxyde d'arsenic (ATO) pour les patients souffrant de maladies auto-immunes. Les principales indications cibles des plateformes comprennent la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD), le lupus érythémateux disséminé (LES), la sclérose systémique (ScS) et les fractures tibiales à haut risque, ainsi que d'autres indications orthopédiques, telles que l'arthrite, en combinant des techniques nouvelles et évaluées, protégées par la propriété intellectuelle.

A la suite de la fusion réalisée en octobre 2022, BioSenic combine le positionnement stratégique et les forces des sociétés Medsenic et Bone Therapeutics. La fusion permet également à Biosenic d'intégrer à sa plateforme de thérapie cellulaire innovante et à sa forte propriété intellectuelle pour la protection de la réparation tissulaire, un arsenal entièrement nouveau de formulations anti-inflammatoires et anti-auto-immunes variées, utilisant les propriétés immunomodulatrices de l'ATO/oral ATO (OATO).

BioSenic est basée au sein du parc scientifique de Louvain-la-Neuve à Mont-Saint-Guibert, en Belgique. Plus d'informations sont disponibles sur le site de la Société : http://www.biosenic.com.