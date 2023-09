Biosenic : annonce un accord avec ses principaux créanciers

BioSenic annonce qu'elle est parvenue à un accord avec ses principaux créanciers, Patronale, Monument et la Banque Européenne d'Investissement société spécialisée, pour la restructuration de ses principales dettes financières. La société spécialiste des essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire précise que Patronale et Monument acceptent de remplacer leurs prêts en cours, accordés pour un montant principal de 7,5 millions d'euros plus les intérêts courus, par de nouvelles obligations convertibles émises cette année.



Les obligations convertibles ne seront pas garanties et auront une date d'échéance à l'horizon du 31 décembre 2030, qui pourra être prolongée jusqu'à 24 mois par BioSenic, en fonction de son solde de trésorerie fin 2032. BioSenic a également négocié un taux d'intérêt inférieur de 5% par an, payable annuellement, avec un intérêt simple supplémentaire de 3% par an qui sera ajouté au montant principal lors de la conversion ou du (pre)remboursement d'une obligation convertible.



Les obligations convertibles ne deviendront convertibles qu'à partir de 10 jours boursiers après l'annonce de la remise officielle à l'agence réglementaire du rapport clinique final suite aux résultats définitifs de l'essai clinique de phase 3 de BioSenic pour son principal candidat thérapeutique, l'ATO oral ciblant la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGVHD).



Biosenic a annoncé début septembre qu'elle prévoyait de disposer d'une trésorerie suffisante pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'en octobre 2023.