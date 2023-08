BioSyent Inc. est une société pharmaceutique basée au Canada. La société se concentre sur l'obtention de licences ou l'acquisition de produits pharmaceutiques et d'autres produits de soins de santé. Elle possède une ancienne entreprise qui fabrique et commercialise Protect-It, un produit biologique non toxique utilisé en agriculture, qui est exploitée par sa filiale Hedley Technologies Ltd. Il s'agit d'un insecticide pour céréales non chimique, sans danger pour les aliments, qui est utilisé comme traitement préventif contre les infestations d'insectes dans les céréales entreposées et qui est commercialisé au Canada et aux États-Unis. Ses produits comprennent Combogesic, Cathejell, FeraMAX Pd Therapeutic 150, FeraMAX Pd Powder 15, Proktis-M, RepaGyn et cTIBELLA. Combogesic est destiné au traitement à court terme de la douleur aiguë légère à modérée et à la réduction de la fièvre chez les adultes. Cathejell est conçu pour être facile à utiliser et avec le confort et la sécurité du patient en tête. FeraMAX Pd Thérapeutique 150 est un hématinique oral qui aide l'organisme à former des globules rouges et est indiqué dans le traitement de l'anémie ferriprive.

