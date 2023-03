BioSyent annonce le lancement du nouveau FeraMAX(MD) Pd Entretien 45

MISSISSAUGA, Ontario, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la veille de la Journée internationale des femmes, BioSyent Inc. (« BioSyent », « la Société », « Bourse de croissance TSX » : RX) célèbre le lancement canadien de FeraMAXMD Pd Entretien 45 par sa filiale, BioSyent Pharma Inc. FeraMAXMD Pd Entretien 45 est le troisième produit de BioSyent à incorporer le complexe polydextrose-fer (CPDF), un système breveté de libération de supplément de fer par voie orale. La gamme des produits FeraMAXMD Pd s’inscrit dans la continuité de l’innovation de FeraMAXMD. Elle vient renforcer l’engagement de BioSyent envers la santé des femmes et de la prise en charge de la santé par le fer aux différents stades de la vie. La carence en fer touche de manière disproportionnée les femmes et les enfants. Elle constitue un facteur de risque indépendant d’une moins bonne qualité de vie et d'une augmentation de la morbidité et de la mortalité.i



« En médecine familiale, mon approche personnelle est axée sur la prévention en mettant l’accent sur la santé des femmes », a indiqué la Dre Vivien Brown, MDCM, CCFP, FCFP, NCMP. Ce médecin de famille très actif est un défenseur infatigable de la santé des femmes et une pionnière des soins de santé préventifs. « Il importe de reconnaître un bilan ferrique négatif et de prendre en charge les personnes à risque de carence en fer, avant l’apparition des symptômes d’épuisement. J’accueille favorablement l’ajout de FeraMAXMD Pd Entretien 45 à mon approche proactive envers la santé par le fer. »

FeraMAXMD Pd Entretien 45 est conçu pour prévenir la carence en fer, maintenir des taux de fer sains et combler une lacune dans le traitement de la santé ferrique. Sa formulation unique contient 45 milligrammes de fer élémentaire sous forme de complexe polydextrose-fer (CPDF), ainsi que 1 000 microgrammes de vitamine B12 et 75 milligrammes de vitamine C pour favoriser la formation des globules rouges et le système immunitaire. FeraMAXMD Pd Entretien 45 est le seul supplément de fer au Canada à incorporer cette association unique de suppléments dans un comprimé à croquer pratique, à saveur d'orange, à prendre une fois par jour. FeraMAXMD Pd Entretien 45 est reconnu par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Fabriqué dans un établissement agréé par Santé Canada et la FDA, FeraMAXMD Pd Entretien 45 est certifié végétalien par Vegecert et exempt de gluten, de lactose et d’alcool. FeraMAXMD Pd Entretien 45 est disponible en flacons de 30 comprimés à croquer, et les pharmacies de détail du Canada commencent maintenant à en recevoir.

« En développant FeraMAXMD Pd Entretien 45, Biosyent vise à aider les personnes ayant des difficultés à maintenir un niveau suffisant de fer », a expliqué M. René C. Goehrum, président et directeur général de BioSyent. « Les recherches menées auprès de patients souffrant de carence en fer indiquent que 25 % des personnes présentant une carence en fer ou une anémie ferriprive ont déjà reçu quatre diagnostics ou plus. Les rechutes de carence en fer sont à l’origine de ce nouvel ajout. FeraMAXMD Pd Entretien 45 résulte de l’innovation et du développement de produits propres à BioSyent, afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits et d’améliorer la vie des Canadiens. »



FeraMAXMD Pd Entretien 45 vient s’ajouter à la gamme de produits ferriques oraux FeraMAXMD Pd qui comprend FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 pour le traitement de l’anémie ferriprive, ainsi que FeraMAXMD Pd Poudre 15, un traitement ferrique pratique pour les enfants. FeraMAXMD Pd est fabriqué à partir d’un polysaccharide homogène, le polydextrose, lié au fer élémentaire ferrique (Fe3+) pour former le complexe polydextrose-fer (« CPDF ») exclusif. Cette formulation unique et brevetée est à la base des futures innovations de produit en matière de supplémentation en fer par voie orale pour BioSyent.

L’arrivée de FeraMAXMD Pd Entretien 45 mise sur la tradition reconnue de FeraMAXMD qui en a fait la marque de supplément de fer la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens canadiens depuis sept années consécutives, y compris en 2022 (Sondage sur les recommandations en matière de médicaments en vente libre, par Pharmacy Practice+ et Profession Santé 2022/The Medical Post et Profession Santé 2022). BioSyent remercie les professionnels de la santé et les patients qui font confiance à FeraMAX® pour leur santé par le fer depuis plus de dix ans.

