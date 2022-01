Biosynex : Euroland Corporate rehausse sa cible

Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Biosynex, au regard du potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours rehaussé de 30 à 33 euros après une mise à jour de son modèle de valorisation.



Le bureau d'études met en avant l'acquisition par Biosynex des activités santé humaine du Groupe Enalees, opération (financée en cash) par laquelle il poursuit le développement de son expertise en biologie décentralisée notamment sur les tests de diagnostic rapides.



Euroland Corporate souligne que les tests d'Enalees, qui suivent une méthode d'amplification isotherme, 'sont réalisables en 30 minutes et permettent de détecter la présence d'agents infectieux (virus, bactéries et parasites)'.



