BIOSYNEX SA

BIOSYNEX ANNONCE AVOIR PRIS UNE PARTICIPATION DE 75% DANS LA SOCIETE ANGLAISE BHR PHARMACEUTICALS LTD



19-Mai-2022 / 18:21 CET/CEST

BIOSYNEX ANNONCE AVOIR PRIS UNE PARTICIPATION DE 75% DANS LA SOCIETE ANGLAISE BHR Pharmaceuticals Ltd UNE première acquisition majoritaire à l?international donnant accès au large POTENTIEL du marché britannique du point of care Dans le cadre de l?accélération de son développement à l?international, BIOSYNEX annonce avoir pris une participation majoritaire à hauteur de 75%, aux côtés des deux fondateurs, dans BHR Pharmaceuticals Ltd (BHR), société basée à Nuneaton dans le comté du Warwickshire au Royaume-Uni. Fondée en 1990 par Ramesh Patel et Bharat Vadukul, BHR a acquis depuis sa création il y a plus de 30 ans une réputation d?excellence sur le marché du Point of Care (POC), en particulier dans les centres de soins primaires du NHS (National Health Service), système de santé publique du Royaume-Uni. BHR est fournisseur du « NHS Primary Care » avec une offre de tests diagnostiques couvrant les domaines du diabète, du bilan lipidique, de l'analyse d'urine par bandelette, de l?obstétrique et de la neurologie. BHR est le distributeur exclusif de la plateforme ProciseDx® destinée au monitoring des biothérapies (infliximab, adalimumab) et au dosage de la calprotectine chez les patients souffrants de maladies inflammatoires chroniques de l?intestin. BHR est également le distributeur au Royaume Uni du test Amnioquick® fabriqué par BIOSYNEX et destiné au diagnostic de la rupture prématurée des membranes f?tales. La société emploie une dizaine de salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d?affaires d?environ 2,6 millions de livres sterling soit environ 3,1 millions d?euros. De nombreuses synergies attendues Avec cette première acquisition majoritaire hors de France, BIOSYNEX entend, avec l?aide de BHR, accélérer la pénétration du marché britannique grâce à de multiples effets de synergie. Tout d?abord, BIOSYNEX pourra s?appuyer sur les solides positions de distributeur agrée NHS de BHR pour diffuser largement sa gamme de produits POC et au-delà certains produits OTC, adaptés au marché du Royaume-Uni. En parallèle, cette acquisition permettra à BHR de disposer des ressources supplémentaires en effectif pour lui permettre de conquérir de nouveaux marchés et de continuer à fournir à ses clients un excellent niveau de service. Les synergies attendues de ce rapprochement devraient permettre à BIOSYNEX et BHR d?atteindre un chiffre d?affaires combiné de près de 10 millions de livres dans 4 ans. Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX : « Nous sommes très heureux de cette prise de participation aux côtés des fondateurs dans la société BHR, qui symbolise la première acquisition stratégique majoritaire à l?international de BIOSYNEX sur un marché majeur dans lequel le segment Point of Care est déjà bien développé. Cette participation représente une première étape dans la stratégie d?acquisition poursuivie activement par Biosynex sur 3 axes : compléter son offre de produits, acquérir des technologies et accéder à des réseaux de distribution à l?international. Ramesh Patel, Président de BHR : « Nous sommes convaincus que cette acquisition permettra à BHR d?accélérer la croissance de son activité. La contribution à notre catalogue produits de la gamme Point of Care de BIOSYNEX, réputée pour son niveau d?excellence, donnera à BHR les moyens de répondre aux besoins du marché en constante évolution au moment où le Royaume-Uni s'oriente vers des soins plus décentralisés favorisant une meilleure gestion du parcours de soin.» Prochaine publication : Chiffre d?affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse. La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BHR Fondé en 1990, BHR Pharmaceuticals Limited est un leader au Royaume dans la distribution de diagnostics Point of Care. Spécialisé dans le sourcing et la distribution des technologies les plus pointues , BHR fournit les principaux centres de soin dans le monde entier. Plus d?informations sur www.bhr.co.uk A propos BIOSYNEX Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 286 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d?utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d?informations sur www.biosynex.com CONTACT

