BIOSYNEX ANNONCE la REALISATION DE l'acquisition de LA MARQUE PARA'KITO, DE SES ACTIFS ET DE SA PROPRIETE INTELLECTUELLE (BREVETS ET MARQUES) Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 30 mars 2022, Biosynex informe la communauté financière de la réalisation définitive en date du 13 avril 2022 de l'acquisition de la marque Para'kito, leader européen dans la prévention et le soin des piqures de moustiques avec des formulations 100% naturelles, de ses actifs et de son IP (Brevets et marques). Par cette opération, BIOSYNEX renforce le segment Prévention de son offre de Santé familiale en proposant la gamme Para'kito auprès de ses 15 000 pharmacies clientes en France et aussi auprès des pharmacies en Europe via ses filiales en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. BIOSYNEX va parallèlement exploiter la marque et ses brevets pour l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Cette acquisition a été intégralement réalisée en numéraire. Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BIOSYNEX Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 286 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d'informations sur www.biosynex.com





