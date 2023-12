BIOSYNEX : ERRATUM RELATIF A LA REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION DE THERADIAG PAR BIOSYNEX

BIOSYNEX SA

Communiqué de presse - 20 décembre 2023

ERRATUM RELATIF A LA REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION DE THERADIAG PAR BIOSYNEX Strasbourg et Croissy-Beaubourg, le 20 décembre 2023 – 11h30 CET – Le Conseil d'administration de BIOSYNEX s'est réuni le 19 décembre 2023 et a constaté une erreur matérielle concernant le nombre d’actions BIOSYNEX à émettre en rémunération de la fusion-absorption de THERADIAG par BIOSYNEX. Le montant des actions à créer en rémunération des apports réalisés par les actionnaires de THERADIAG et en application de la parité d'échange, est de 479 390 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de THERADIAG (autres que BIOSYNEX). Ainsi, l’augmentation de capital social en résultant est de 47 939 euros. Prochaine publication :Chiffre d’affaires annuel 2023 : Jeudi 18 janvier 2024, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.



Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.



Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.



Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 550 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.



