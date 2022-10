BIOSYNEX SA

ACQUISITION DE 100% DES TITRES DE LA START-UP DOC2U

ET REALISATION DE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE BIGIX PHARMA S.R.L. Biosynex annonce avoir acquis 100% des titres de la start-up Doc2U, société toulousaine créée en septembre 2020, spécialisée dans la conception, l’industrialisation et la commercialisation de dispositifs médicaux connectés. La société Doc2U a développé un dispositif médical qui vise les marchés de la télémédecine et plus particulièrement de la téléconsultation avancée. En phase finale de certification CE, ce dispositif dénommé One bénéficie de plusieurs intégrations logicielles avec les acteurs français de la téléconsultation. La solution développée par la société toulousaine comprend dans un même dispositif les principaux outils nécessaires à la mesure de certains paramètres vitaux et physiologiques du patient (température corporelle, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène). Fixé au poignet, l'appareil autonome et connecté permet aussi de transmettre l'image et le son d'un otoscope et d’un stéthoscope. Fort d’un savoir-faire technique et réglementaire ainsi que d’un réseau de partenaires industriels français, Doc2U conçoit ses produits en interne et les fait fabriquer en France. Biosynex va déployer le produit One en France comme à l’international et l’intégrer dans sa gamme de produits complémentaires d’automesure. Par cette nouvelle acquisition, Biosynex continue de renforcer sa présence et sa compétence dans les domaines de l’automesure et du dispositif médical. Après le développement en interne d’un thermomètre Thermoflash Pro destiné aux professionnels de santé, dont la production sera réalisée en France (lancement prévu en 2023), Biosynex confiera aux ingénieurs de Doc2U le développement d’un auto-tensiomètre destiné au grand public et 100% fabriqué en France. Après l’acquisition de la société grenobloise Avalun en 2021 spécialisée dans le développement de plateformes de biologie délocalisée (Point of Care) connectées, l’acquisition de la société toulousaine Doc2U renforcera les capacités de Biosynex dans le domaine de la transmission des flux de données de santé du patient vers les professionnels de santé de manière rapide et sécurisée. Par ailleurs, Biosynex annonce avoir définitivement réalisé l’acquisition de 100% des titres de la société italienne Bigix Pharma S.R.L. permettant ainsi à Biosynex de lancer son programme de développement en Europe de sa division Pharma. Biosynex avait annoncé le 22 septembre 2022 la conclusion d’un accord ferme portant sur l’acquisition de 100% du capital de Bigix Pharma S.R.L. auprès de ses associés fondateurs, dont la finalisation nécessitait la réalisation des formalités requises en Italie. Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2022 & Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022,

le 20 octobre 2022, après Bourse.

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 329 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

