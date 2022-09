BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: ACQUISITION DE LA SOCIETE BIGIX PHARMA EN ITALIE



22-Sep-2022 / 07:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Acquisition de la société bigix PHARMA en italie poursuite du renforcement

DE la division pharmacIE du groupe EN EUROPE Biosynex annonce la signature ce jour d’un accord portant sur l’acquisition de 100% du capital de la société italienne BIGIX PHARMA S.R.L. auprès de ses associés fondateurs. La finalisation de cette acquisition interviendra dans les prochains jours, après la réalisation des formalités requises en Italie. BIGIX PHARMA possède déjà un portefeuille clients de plus de 5.000 pharmacies, démarchées par sa force de vente, composée de plus de 40 agents commerciaux indépendants. BIGIX PHARMA distribue différentes gammes de produits dans le segment du matériel médical et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 2,9 M€. Accroissement de la pénétration du marché européen Avec cette acquisition, Biosynex va pouvoir pénétrer le marché italien de la Pharmacie qui représente plus de 20 000 points de ventes et lancer ses propres gammes d’autotests, de thermomètres, de produits anti-moustiques de la marque PARAKITO®, de bouillotes sous licence Disney® et des autres produits phares du catalogue qui ont fait de Biosynex en France le Leader sur la plupart de ces marchés. Après l’ouverture de deux filiales en Suisse en 2020 et au Benelux en juin 2022, BIGIX PHARMA devient en Italie la 3ème filiale européenne de Biosynex, renforçant ainsi le réseau européen des pharmacies et parapharmacies avec plus de 50.000 points de ventes visités en direct par les forces de ventes du groupe. Compte-tenu des nombreuses opportunités de cross-selling en Italie des produits BIOSYNEX, le Groupe ambitionne de développer rapidement son chiffre d’affaires dans cette zone géographique d’ici 2025. Prochaines communications : Résultats semestriels et chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2022 le 20 octobre 2022, après Bourse. La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ CONTACT Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : BIOSYNEX ACQUISITION