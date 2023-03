BIOSYNEX SA

BIOSYNEX SA: ARRET DE LA COMMERCIALISATION DE BOUILLOTTES



09-Mars-2023 / 18:05 CET/CEST

Arrêt de la commercialisation de bouillottes

BIOSYNEX avait lancé volontairement le 15 février 2023 un rappel du lot de bouillottes n°202207030 à la suite de réclamations clients faisant état de risques d’incendie et de brûlures. Ce rappel de produits avait été publié sur le site www.rappel.conso.gouv.fr .



BIOSYNEX annonce aujourd’hui le retrait de la commercialisation de ces bouillottes consécutivement à un arrêté préfectoral du 9 mars 2023.



La société met tout en œuvre auprès de ses revendeurs et consommateurs pour assurer le retour de ces bouillottes dans les meilleures conditions.



Le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la commercialisation de ces produits en octobre 2022 s’élève à 2,2 M€.



Les coûts prévisionnels de ce rappel produits seront provisionnés dans les comptes de l’exercice 2022.



Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : 3 avril 2023, après Bourse.



L a presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/



À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 380 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX est un groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé en tests rapides et biologie moléculaire.

BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que des équipements de diagnostic, à destination des professionnels de santé et du grand public, visant une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité des résultats et à la simplicité d’utilisation. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Porté par des valeurs fortes d’innovation, BIOSYNEX s’inscrit dans une vision proactive de la médecine de demain axée sur la prévention, le dépistage, le diagnostic d’urgence et le traitement rapide...

Plus d’informations sur www.biosynex.com



CONTACTS



BIOSYNEX

Larry Abensur

Président-Directeur Général

investisseurs@biosynex.com



Julia Bridger

Listing Sponsor

+33 1 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com



Gilles Broquelet

Communication financière

+ 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr

